Las 10 mayores amenazas para la salud mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una lista de 10 amenazas para la salud de las personas. Entre ellas está el rechazo a la vacunación, también conocido como “movimiento antivacunas” y las superbacterias resistentes a los antibióticos.

La lista explica los desafíos prioritarios en materia de salud que enfrenta la población a nivel mundial.

1. Contaminación ambiental y cambio climático

Nueve de cada 10 personas respiran aire contaminado diariamente. La OMS considera que la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud, ya que estos contaminantes microscópicos pueden penetrar los sistemas respiratorios y circulatorios dañando los pulmones, el corazón y el cerebro.

Unos siete millones de personas mueren prematuramente cada año por enfermedades como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas y pulmonares.

“La principal causa de la contaminación del aire (la quema de combustibles fósiles) también es un importante contribuyente al cambio climático”, señalan. Entre 2030 y 2050 se espera que el cambio climático cause 250.000 muertes adicionales por año, como consecuencia de la desnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés por calor.

2. Enfermedades no transmisibles

Si bien hay muchos temores acerca de las enfermedades contagiosas, más del 70% (41 millones) de todas las muertes en el mundo son por enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes y los males del corazón. Más del 85% de estas muertes prematuras se producen en países de ingresos bajos y medios.

El aumento de estas enfermedades se debe a cinco factores de riesgo principales: el consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, las dietas poco saludables y la contaminación del aire.

En Bolivia, cada año se reportan más de 70.000 nuevos casos de diabetes, según la responsable del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Katherine Bustinza.

3. Pandemia global de gripe

La OMS pronostica que “el mundo enfrentará otra pandemia de influenza, aunque no se sabe cuándo llegará y qué tan grave será”.

Cada año, la OMS recomienda qué cepas deben incluirse en la vacuna contra la gripe para proteger a las personas de la gripe estacional. En caso de que una nueva cepa de gripe desarrolle un potencial pandémico, la OMS estableció una asociación con todos los actores principales para garantizar un acceso efectivo y equitativo a los diagnósticos, vacunas y antivirales.

4. Entornos frágiles y vulnerables

Más de 1.600 millones de personas (22% de la población mundial) viven en lugares donde las crisis prolongadas (como la sequía, el hambre, los conflictos y el desplazamiento de la población) y los servicios de salud débiles los dejan sin acceso a la atención básica.

5. Superbacterias resistentes

Hay un lado oscuro en el increíble éxito de los antibióticos, antivirales y antimaláricos: el uso excesivo de tales tratamientos ha dado lugar a superbacterias resistentes a los medicamentos. “Ahora, el tiempo con estos medicamentos se está acabando”, dijo la OMS.

“La resistencia a los antimicrobianos, la capacidad de las bacterias, parásitos, virus y hongos para resistir estos medicamentos, amenaza con enviarnos a un momento en que no pudimos tratar fácilmente infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea y la salmonelosis”.

Alrededor de 1,6 millones de personas mueren cada año a causa de la tuberculosis, y muchos pacientes sufren porque los antibióticos no funcionan.

6. Ébola y otros patógenos peligrosos

En 2018, la República Democrática del Congo vivió dos brotes distintos de ébola, que se propagaron a ciudades de más de un millón de personas. Esto demuestra que el contexto en el que estalla una epidemia de un patógeno de alta amenaza como el ébola es crítico, asegura el informe.

Otros patógenos importantes están en una lista de seguimiento para la investigación y desarrollo prioritarios que incluye varias fiebres hemorrágicas, zika, nipah, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo y la enfermedad X, que representa la necesidad de prepararse para un patógeno desconocido.

7. Servicios precarios de salud primaria

La atención primaria de salud suele ser el primer punto de contacto que tienen las personas con su sistema de atención médica, y lo ideal es que brinden una atención integral, asequible y basada en la comunidad durante toda la vida. Sin embargo, muchos países no cuentan con instalaciones adecuadas de atención primaria de salud.

8. Rechazo a vacunarse

La vacilación de la vacuna, como se conoce al rechazo a vacunarse, amenaza con revertir la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación. Cada año, la vacunación previene de 2 a 3 millones de muertes y podrían evitarse otros 1,5 millones si mejorase la cobertura mundial de vacunas.

Un grupo asesor de vacunas de la OMS identificó que la complacencia, las molestias en el acceso a las vacunas y la falta de confianza son las razones claves por las cuales las personas eligen no vacunarse.

En 2019, se espera eliminar el cáncer cervical en el mundo con el aumento de la cobertura de la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH).

9. Dengue

El dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos que causa síntomas similares a la gripe y puede ser letal y matar hasta el 20% de las personas con dengue grave, representa desde hace décadas una amenaza creciente. Se estima que el 40% del mundo está en riesgo de contraer dengue y hay alrededor de 390 millones de infecciones al año.

En Bolivia, el 2018 hubo más de 800 casos de dengue y cinco muertes a causa de esta enfermedad.

10. VIH

Pese a los grandes avances registrados con el VIH, la epidemia sigue causando estragos, ya que casi un millón de personas mueren cada año a causa de esta enfermedad y hoy unos 37 millones en el mundo viven con el VIH/sida