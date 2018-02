Desarrollar videojuegos, una habilidad para toda edad

La creatividad es una de las habilidades que se requiere para desarrollar videojuegos y aunque muchos piensan que sólo lo hacen los jóvenes, en nuestro medio lo crean personas de todas las edades y de diferentes disciplinas.

Así, se demostró en el Global Game Jam 2018 (GGJ), un evento mundial de desarrollo de videojuegos que se realiza en diferentes países de forma simultánea, y en Cochabamba participaron 62 personas de entre 9 a 51 años quienes tomaron el reto de crear videojuegos en tan sólo 48 horas.

En nuestra ciudad los participantes desarrollaron 16 videojuegos que actualmente se encuentran en la nube junto a los otros creados a nivel mundial. A nivel global, el GGJ es un evento colaborativo de programación, creación y desarrollo de videojuegos que se realiza anualmente a escala global. No es una competición.

En Cochabamba, el GGJ fue organizado por la carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Privada del Valle (Univalle) y la Asociación Boliviana de Videojuegos (Sede Cochabamba) y el evento se llevó a cabo en el coliseo del campus Tiquipaya de Univalle, a finales de enero.

“El GGJ tiene como objetivo el reunir a desarrolladores de videojuegos, principiantes y profesionales para que exploten su creatividad respondiendo a un reto, que este año fue: transmisión”, explica René Fernández, director del Departamento Académico de Sistemas y Tecnología Informática de Univalle.

Señala que los más pequeños participaron al lado de sus padres compartiendo todo el proceso creativo hasta la presentación de los resultados.

Entre los participantes se contó con estudiantes y profesores de colegio y de universidades, artistas, especialistas en videojuegos y otros.

“Esa es justamente la naturaleza de la industria de videojuegos: una colección diversa de habilidades y enfoques distintos que, desde su percepción y experiencia, aportan a la creación de productos novedosos”, dice Fernández.

Por ello, explica que las propuestas de los equipos fueron diversas, desde las más simples hasta las más complejas que merecen ser continuadas.

“Los videojuegos son uno de los medios de entretenimiento más importantes a nivel mundial y una de las industrias más lucrativas que emplea una gran cantidad de profesionales de diferentes disciplinas”, señala Sergio Arispe, coordinador de la Asociación Boliviana de Videojuegos-Cochabamba”.

Fernández agrega que “el GGJ es el evento mundial más importante en su categoría y es la plataforma ideal para poder generar aprendizaje y demostrar a Bolivia que aquí también hay talentos increíbles que pueden ser explotados”.

Algunos videojuegos

“El desarrollo de videojuegos es un trabajo multidisciplinario muy apasionante que no sólo implica programación, sino que también requiere muchos conocimientos de física, matemáticas, inteligencia artificial, además de artes gráficas y musicales”, explica Javier Rojas, quien desarrolló junto a su hijo Christian (de 6to de secundaria) el videojuego “Fragile message”.

El objetivo de “Fragile message” es llevar un mensaje en un avión de papel que llegue a salvo a su destino. Se desenvuelve en las calles de una ciudad transitada por automóviles a lo cuales debe esquivarlos.

Rojas explica que actualmente están mejorando el juego y lo lanzarán en la Play Store de Android con el nombre de “Origami Plane”.

Milena Ramírez también participó en este evento con su hijo Javier Rojas de nueve años. Ellos desarrollaron el videojuego “The Secret Antidote” (El antídoto secreto).

Bernardo Caussin y Ruddy Alpire desarrollaron “LuxTenebris”, un videojuego que cuenta con dos personajes conectados, donde uno refleja la acción del otro. Ambos buscan encontrarse, pero para poder lograrlo deben buscar el equilibrio entre la oscuridad y la luz. “Actualmente, sigue en desarrollo y en un futuro estará disponible tanto para Android como para iOS”, señala Caussin.

El juego “En blanco”, desarrollado por Kevin Herrera dura seis minutos, es en 3D y permite explorar los distintos niveles.

En el GGJ “los entusiastas de los videojuegos encontraron un espacio donde explotar sus habilidades y demostrarse a sí mismos y a todo el mundo que sus esfuerzos y trabajo en equipo pueden construir mundos nuevos a través de los videojuegos”, finaliza Fernández.

OPINIONES

"La industria de los videojuegos en Bolivia y en Cochabamba está recién naciendo y no tiene visibilidad local ni apoyo. Pero se está trabajando para que se desarrolle, mostrando resultados interesantes que empiezan a tener relevancia poco a poco en el mercado boliviano y pronto en el mercado mundial”. Sergio Arispe Julio. Coordinador General Asociación Boliviana de Videojuegos (Cochabamba) "Creo que en Bolivia existe mucho talento y el mercado de los videojuegos global brinda una gran oportunidad como negocio". Javier Rojas Blum. Equipo The Team.Ninja

DATOS

Videojuegos disponibles para ser probados. Los videojuegos logrados en todo el mundo, incluyendo los desarrollados en Cochabamba, están disponibles para ser probados en el sitio principal del Global Game Jame 2018 (https://globalgamejam.org/2018/games)

Los 16 videojuegos registrados en Cochabamba. Los videojuegos registrados en Cochabamba son: Lux Tenebris, Reason, Fragile Message, Neo Jumo, Bit Miner, Tattletale Hunt, Radio Active, Power Transmision, Life Signal, Tales of a Blind, En blanco, FreeMyBird, The Last Transmision, The secret antidote, El Mensajero, T.o.w.e.r Drone.