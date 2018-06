10 mejores Videojuegos que destacaron en la feria e3 2018

En la feria de videojuegos más importante del sector, el Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3, las principales compañías presentaron las próximas novedades que llegarán al mercado este 2018 y parte de 2019.

Desde estudios a fabricantes se esmeraron por sacar músculo, dejar con la boca abierta a los aficionados y disparar las expectativas ante lo que está por llegar tanto a Xbox, PlayStation y Switch.

A continuación, un repaso a los títulos que causaron más impacto entre los fans.

1. The Last of Us. Part II

Durante la conferencia de Sony, se presentó uno de los juegos de consola más esperados del año: "The Last of Us. Part II". Este videojuego de supervivencia y acción en tercera persona, cuya primera entrega es uno de los máximos exponentes de la anterior generación de consolas, presentará a una Ellie más adulta, que aspira a convertirse en uno de los juegos más icónicos de la historia de la compañía.

Una historia de venganza. De sus imágenes llamó especialmente la atención un detalle, un beso lésbico entre la protagonista y una compañera que dejó con la boca abierta a los asistentes. De ambientación más oscura, violenta y lúgubre, además de una representación gráfica que impresiona y que es capaz de representar aptitudes y sentimientos.

2. Cyberpunk 2077

Microsoft sorprendió con el anuncio de "Cyberpunk 2077" desarrollado por CD Projekt RED, los creadores de "The Witcher". Se ubicará en una peligrosa ciudad llamada Night City, plagada de seres hostiles. En un mundo de guerreros callejeros mejorados cibernéticamente, "hackers" sedientos de tecnología y corporaciones, el objetivo será el de salir airoso de esta aventura.

3. Assassins Creed: Odyssey

Con la antigua Grecia como escenario, "Assassin's Creed: Odyssey" será la nueva entrega de esta famosa saga de aventuras. En este capítulo ofrecerá, junto a otras novedades interesantes, la posibilidad de que el usuario elija entre dos mercenarios para jugar: un hombre (Alexios) o una mujer (Kassandra). Y aprovechará además la rivalidad entre Atenas y Esparta para introducir en su narración a célebres personajes como Sócrates. Estará disponible a partir del 5 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC.

4. Anthem

El videojuego de rol de acción multijugador cooperativo, de BioWare, estará a la venta el 22 de febrero para PC, Xbox One y PlayStation 4.

Este título de ciencia ficción ofrecerá una alta personalización de Alabardas (exotrajes), que otorgarán los jugadores distintos poderes. Además, tendrá un modo historia.

Los jugadores podrán personalizar sus trajes con pinturas y equipos únicos junto a una serie de herramientas con las que podrán estar preparados para enfrentar cualquier situación y que, al mismo tiempo, les permitan mostrar toda su personalidad.

5. Halo: Infinite

Master Chief regresará en un nuevo capítulo de la legendaria franquicia en "Halo: Infinite", videojuego de disparos en primera persona de estética futurista. Desarrollado por 343 Industries y creado a partir de nuevo motor Slipspace Engine, no se han dado muchos detalles.

6. Fallout 76

"Fallout 76", una brillante precuela del legendario universo de "Fallout" que traerá consigo el mundo más grande de la serie. En las colinas de West Virginia, serás el primero de muchos en llegar a este paraje brutal y desolado. Tendrá un alto componente online para jugar con otros jugadores, pero también presentará una historia para disfrutarla en solitario.

7. Gears 5

En esta entrega de la serie de disparos en tercera persona, habrá que viajar en el papel de Kait por un vasto universo repleto de actividades. Para ello, se podrá jugar en solitario o en cooperativo local (pantalla dividida), así como de forma cooperativa online. Se lanzará en 2019 en Xbox One y Windows 10, así como con Xbox Game Pass.

8. Devil May Cry 5

Llegará en 2019 para PlayStation4, Xbox One y PC, completa, con una mezcla única de acción a tope y personajes originales con los que se identifica la serie. La trama será continuista. Los años pasaron desde que las legiones infernales pusieran su pie en este mundo, pero ahora empezó una invasión demoníaca.

La última esperanza de la humanidad cae en las manos de tres cazadores de demonios solitarios, cada uno con un estilo de juego radicalmente diferente. Unidos por la fe y su sed de venganza, estos cazadores tendrán que enfrentarse a sus propios demonios para sobrevivir.

9. Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo anunció "Super Smash Bros. Ultimate", que engloba a personajes míticos como Mario, Luigi o la Princesa Peach. Hasta ocho jugadores podrán enfrentarse en combates donde el objetivo es catapultar a los populares protagonistas de sus principales sagas fuera de la pantalla. Estará disponible el próximo 7 de diciembre.

10. Sea of Solitude

Un videojuego de aventura. La línea argumental se centrará en la soledad del ser humano. Desarrollado por el estudio alemán Jo-Mei, habrá que encarnar a una mujer que está tan sola que se convierte en un monstruo.