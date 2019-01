9 apps de nutrición y recetas saludables

Comenzar a cuidarse y mantener una alimentación equilibrada y saludable en el día a día puede ser complicado. Las actividades laborales y personales interfieren muchas veces en ello haciendo que uno consuma alimentos poco saludables o se salte comidas. Si el problema no es falta de tiempo para preparar las comidas, muchas veces se hace difícil planificar un menú semanal.

Afortunadamente, existen diversas aplicaciones que ayudan a organizar un menú equilibrado y saludable para toda la semana. Aproveche los recursos de la tecnología para comenzar a cuidarse y a mejorar su alimentación.

Todas las aplicaciones están disponibles tanto para el sistema Android como para iOS.

1. Runtastic Balance



La aplicación Runtastic Balance ofrece un asesoramiento personalizado, basado en los datos de cada persona y en sus objetivos. Así, la app propone a cada uno un número de calorías y macronutrientes a consumir en cada una de las comidas y durante el día.

Esta app es un contador de calorías y aconseja sobre nutrición y vida saludable de forma práctica y rápida. Uno va añadiendo los alimentos que ingiere y la app informa de la cantidad de calorías que uno consume.

Además, ayuda a adoptar hábitos más sanos y brinda un diario de comidas personal. Con todos los consejos, uno podrá escoger lo que come y alcanzar una alimentación equilibrada.

En su versión de pago, la app también contiene planes nutricionales personalizados en los que ofrecen ideas para la lista de la compra e, incluso, preparaciones.

2. Cookpad - Recetas de cocina casera



En esta aplicación, con más de un millón de recetas almacenadas -fotos y videos-, los protagonistas son los usuarios. Son ellos los que suben las recetas que realizan y las etiquetan, toman nota de las ideas que se les ocurren, sacan fotos y guardan todo de manera que en el futuro puedan ser recetas.

Esta app permite buscar las recetas por diversas categorías como tipo de comidas (desayuno, almuerzo o cenas). Asimismo, se puede buscar recetas en base a ingredientes, lo cual facilitará usar lo que uno tiene.

De igual manera, resulta fácil buscar preparaciones por tipo de comida (vegana, vegetariana, sin gluten o sin lactosa) u otras categorías.

Además, se puede seguir a los cocineros caseros favoritos y la aplicación alertará cada vez que suban una receta.

3. Nooddle



Nooddle es, definitivamente, la aplicación ideal para quienes tienen poco conocimiento e imaginación culinaria.

Esta app gratuita permite introducir los ingredientes de los que se dispone y facilita un listado de recetas que se pueden realizar. Lo más especial de esta aplicación es que las recetas son saludables y bastante originales. Es muy completa y explica de manera sencilla cómo llevarlas a cabo.

Además, uno puede indicar el tipo de recetas que necesita como comida vegana, si tiene una alergia o intolerancia y la app le ofrecerá recetas adecuadas tomando en cuenta esta información.

4. FitMenCook - Healthy Recipes



Su creador: Kevin Curry inició esta aplicación en base a su experiencia intentando comer más saludable. Por ello, el objetivo es que los alimentos utilizados sean fáciles de preparar, asequibles y sabrosos.

Esta aplicación ofrece unas 445 recetas saludables y económicas.

En cuanto a la búsqueda de las recetas es sencilla, se lo puede hacer en base a los ingredientes que uno tiene, elegir si se quiere preparaciones con proteínas altas o por el tipo de comida que se quiere.

Además, permite crear listas de la compra en base a las recetas seleccionadas.

5. VNutrition



Esta aplicación es ideal para quienes quieren incursionar en el veganismo o en la dieta vegetariana, pero no saben muy bien cómo hacerlo o por dónde empezar. Esta app no brinda una lista de recetas, sino que ayuda a iniciarse en el veganismo o vegetaniarismo.

Para ello, cuenta con un diario de comidas en el que se apunta todo lo que uno come y permite ver cómo uno se alimenta. Además, ofrece una lista de tareas para lograr los objetivos. De esta manera, uno va aprendiendo las cosas en las que tiene que mejorar.

6. FatSecret - Contador de calorías



Esta aplicación es muy útil para aquellas personas que quieran llevar un control exhaustivo de las calorías que consumen a lo largo del día. Además, permite también registrar la cantidad de deporte realizado e informa de las calorías quemadas.

De esta manera, no sólo se sabe cuántas calorías se ingirieron, sino que se conoce el balance de calorías que se queman diariamente.

Esta app también facilita realizar un diario de comidas en el que se planeé lo que se va a ingerir el resto de los días y así llevar un control de la alimentación. Se puede sacar fotos y registrarlas.

Asimismo, la app permite escanear los códigos de barra de los alimentos o introducirlos a mano, de manera que sea más fácil registrarlos.

7. Sinazucar.org



Al intentar mejorar la alimentación, muchos personas recortan la ingesta de azúcar. Sin embargo, a veces es muy complicado reconocer cuánto azúcar llevan algunos alimentos. Principalmente porque, la mayoría de las etiquetas, en el total de azúcares no diferencian entre azúcares añadidos y azúcares naturalmente presentes.

Por ello, la aplicación de Sinazucar.org ayudará a saber de manera sencilla cuánto azúcar añadido hay en lo que uno come. Permite decodificar la información sobre la cantidad de azúcar por medio de la etiqueta nutricional del producto a consumir.

8. Recetas vegetarianas



Esta aplicación está específicamente pensada para las personas vegetarianas -aunque también existen recetas veganas en ella-. La aplicación no sólo ofrece la opción de encontrar nuevas, variadas y sabrosas recetas, sino que ofrece una explicación sencilla y paso a paso de la elaboración.

Además, desde la propia receta se pueden guardar como favoritas e, incluso, elaborar una lista de la compra marcando el ingrediente que hace falta.

Se trata de una aplicación que hará mucho más sencillo seguir una alimentación vegetariana y explica paso a paso la diversidad de platos que se puede elaborar.

9. Tasty



Tasty es una app que brinda recetas de todo tipo. Cuenta con más de 3.000 preparaciones.

Así, en su buscador uno puede indagar por diversas categorías, entre ellas: recetas saludables, vegetarianas, basadas en ingredientes concretos, sin gluten, para intolerantes a la lactosa, sin grasa u otros requerimientos.