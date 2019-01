Huawei Mate 20 Pro recibe 8 distinciones

A sólo tres meses de su lanzamiento, el Huawei Mate 20 Pro recibió ocho distinciones como Mejor Smartphone del 2018 por parte de MrMobile; Trusted Reviews y Stuff.

En tanto, Android Central le dio el premio a “Lo Mejor de Android: Duración de la batería”; Android Authority le otorgó el premio al mejor teléfono para el rendimiento, y Android Headlines Awards y Trusted Reviews como mejor cámara de Smartphone del año.

Estos portales, dirigidos por referentes expertos en tecnología a nivel mundial, realizan evaluaciones, tests, “reviews” y comparaciones para informar a los usuarios y fanáticos de la tecnología sobre los nuevos lanzamientos y mejoras en dispositivos móviles.

Huawei Mate 20 Pro cuenta con el procesador más poderoso que ha creado Huawei, el Kirin 980. Fabricado con un avanzado proceso de 7mn, que incorpora un avanzado CPU Cortex-A76 y GPU Mali-G76.

Este dispositivo cuenta con una batería de alta densidad compatible con la nueva tecnología Huawei SuperCharge de 40W, que permite al dispositivo cargarse al 70 por ciento en tan sólo 30 minutos, contando además con la certificación de seguridad de TÜV Rheinland y Huawei Wireless Quick Charge de 15W que trabajan en conjunto con baterías de gran capacidad.

Está equipado con tres cámaras: una principal (RGB de 40MP), una cámara con lente ultra gran angular de (20MP), y una cámara con lente telefoto de 8MP.

1. Honor 8X



Tiene un moderno diseño minimalista, una increíble relación calidad-precio y una fascinante cámara con inteligencia artificial. Gracias a su sistema inteligente de ahorro de batería, aumenta su vida útil en un 33 por ciento.

2. Samsung Galaxy S10



El Samsung Galaxy S10 es uno de los dispositivos rodeados de incógnitas. Ya conocemos cómo será su diseño y su nomenclatura, y ahora hemos podido saber que el lector de huellas bajo la pantalla será una realidad.+

3. TSAR Phone



Se trata de un teléfono celular con un cuerpo hexagonal que le otorga una apariencia completamente nueva para simular el mango de una espada vikinga. Está disponible en tres variantes.

4. Tres iPhone en 2019



Que se vaya a lanzar nuevos iPhone en 2019 no sería noticia de no ser porque las ventas del teléfono empiezan a fallar a Apple. La compañía ha reducido sus previsiones para el mercado chino, que ya no compra tantos iPhones.

5. Motorola RAZR



El teléfono será de tipo concha, como el modelo original, pero contará con una pantalla plegable en su interior, como marca la tendencia actual del mercado.

6 Adapt BB



Nike saca al mercado unas zapatillas para baloncesto con lo último en tecnología vestible. Las Adapt BB adaptan su tamaño con base en las necesidades de cada jugador. Sus cordones pueden ser ajustados de forma manual.

DETALLES

MrMobile, revisor de tecnología. Michael Fisher es uno de los revisores de tecnología móvil más respetados en la industria, conocido gracias a los numerosos videos que creó como editor de comentarios para Pocketnow.

Trusted Reviews, un canal de noticias. Es un sitio web de tecnología líder en el Reino Unido y un canal de YouTube dedicado a brindar noticias y comentarios de la tecnología.

Android Central. Es la fuente más grande y más confiable de información y ayuda en el mundo de Androi.