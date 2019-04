Star Wars amplía su universo con el nuevo videojuego "Jedi: Fallen Order"

WASHINGTON|

La franquicia Star Wars presentó hoy el primer tráiler de su esperado nuevo videojuego, "Jedi: Fallen Order", que seguirá la historia de un Padawan Jedi y llegará a las consolas el próximo 15 de noviembre.



Este nuevo videojuego del estudio EA estará disponible en las plataformas Xbox One, Play Station 4 y PC.



El anuncio del nuevo producto de la franquicia de ciencia ficción se produjo justo un día después de que la productora Lucasfilm y Disney lanzaran el primer avance de "Star Wars: The Rise Of Skywalker", la película que supondrá el fin de la saga original y que llegará a las pantallas en las próximas navidades.



No obstante, los propietarios de Star Wars han aprovechado la convención "Star Wars Celebration", que reúne a miles de fanáticos del universo fílmico en Chicago (EE.UU.), para mostrar los próximos pasos en el futuro de este lucrativo y popular fenómeno cultural.



Así, en "Star Wars Jedi: Fallen Order", los jugadores podrán actuar como un Padawan Jedi (aprendiz) que sobrevivió a la Orden 66 en plena época imperial.



El protagonista del juego será un personaje completamente nuevo en la historia de Star Wars, llamado Cal Kestis e interpretado por el actor Cameron Monaghan, quien ha dado vida al Padawan gracias a la tecnología en 3D.



Además, según explicaron sus creadores hoy, el videojuego será para un sólo jugador, no incluirá micropagos y estará integrado en la narrativa de las trilogías originales, todo bajo la acción del motor Unreal Engine 4.



"Conviértete en un Jedi", reza el vídeo promocional.



Los aficionados abarrotaron el estadio en el que se avanzaron los detalles de "Star Wars Jedi: Fallen Order", el mismo lugar en el que el día anterior se estrenó el tráiler de la próxima película de Star Wars, demostrando así el buen estado de salud del que goza la industria del videojuego.



De hecho, la expectación por este lanzamiento llegó al punto de que, en las semanas previas, muchos seguidores y medios especializados especularon sobre aspectos como su cartel, fecha de lanzamiento y título definitivo.



Este no es el único producto que Star Wars ha anunciado de forma paralela a la nueva película, pues el viernes también presentó el primer videojuego en realidad virtual, "Star Wars: Vader Inmortal".



Aunque no se aclararon los detalles de este lanzamiento, parece ser que los jugadores podrán manejar un sable de luz e incluso mantener un duelo contra Darth Vader en realidad virtual.



"Star Wars: Vader Inmortal" aprovechará las posibilidades de esta tecnología para sumergir a los seguidores en un híbrido entre videojuego e historia narrativa, que tendrá varios capítulos.



En su intento por expandir aún más el universo Star Wars, la franquicia estrenará a finales de este año la serie "The Mandalorian".



La producción televisiva, de la que se avanzarán más novedades mañana, será uno de los principales reclamos de la futura plataforma digital Disney+, aunque ya se conoce que estará protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal.



Por su parte, la expansión de Star Wars hacia nuevas oportunidades llevará a que los parques de atracciones de Disney en EE.UU. de Florida y California inauguren a mediados de año su área temática más grande, dedicada exclusivamente a la galaxia.



Desde el Halcón Milenario hasta las batallas entre la Primera Orden y la Resistencia, el mundo galáctico cobrará vida en un espacio físico de casi 60.000 metros cuadrados.



Durante esta semana, miles de seguidores de "Star Wars" se reúnen en el centro de convenciones McCormick de Chicago para compartir su pasión y conocer más novedades acerca de las próximas películas y lanzamientos de este universo fílmico.