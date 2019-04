Crean soluciones tecnológicas para ayudar en los desastres

A poco del estreno de la serie Game of Thrones, dos grandes se unieron para mejorar la experiencia de los clientes que son fanáticos de esta y otras producciones exclusivas de HBO. Los usuarios de... Ver más HBO GO y Samsung se alían para transmitir la última temporada de "Game of Thrones"

Conmemorando el Día del Niño, la empresa de telecomunicaciones Tigo busca promover la plataforma "Educación Digital", que ayuda a los padres y educadores a guiar e incentivar el uso creativo, seguro... Ver más Tigo fomenta el uso responsable de Internet en los niños

El nuevo buque insignia Huawei P30 Pro presume de un sistema de cuatro cámaras, un súper zoom que permite capturar fotos incluso en situaciones con poca luz y grabar videos en alta calidad Ver más Huawei P30 Pro deslumbra con cuatro cámaras