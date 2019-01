Viral: padre se disfraza de Frozen con su hijo y protagonizan un baile al ritmo de ‘Let it go’

Metidos en la piel de Elsa, el humorista noruego Ørjan Burøe y su hijo de cuatro años han protagonizado el viral del momento.

El pequeño Dexter es "el mayor fan" de la protagonista de la exitosa película de Disney, Frozen. Así que a su padre se le ocurrió hacer que se metiera en su papel. "Pensé que tal vez debería verlo a través de sus ojos".

Compró dos disfraces de Elsa por eBay y puso el famoso 'Let it go' a todo volumen en la habitación. "Mamá no está en casa", anunciaba la publicación.

"Elsa es un personaje al que los nños no juzgan por ser una chica. Para mi hijo, Elsa es una superheroína", explica y cuenta que aunque recibió comentarios negativos en las redes sociales, él solo se queda con que el gesto ha llegado a miles de personas.

"Es importante enseñarle a los niños que pueden hacer lo que quieran, sin prejuicios", finalizó.