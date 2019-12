Llega segundo tren y retoman ruta por la av. Ramón Rivero

Las observaciones que hizo la dirigencia de Wilstermann a la actuación de Juan Nelio García en el partido ante The... Ver más Árbitros amenazan con no dirigir los encuentros de Wilstermann

El ganador de la plaza de Bolivia 2 para la Copa Libertadores de América 2020, Wilstermann o The Strongest, integrará... Ver más Wilstermann o The Strongest, ante rivales complicados en el grupo C

A la selección nacional de fútbol le tocó debutar ante dos monstruos de América en las dos primeras fechas de la... Ver más Eliminatorias Catar 2022: Bolivia tendrá un duro comienzo