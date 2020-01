El nuevo presidente de Misicuni priorizará 5 acciones en su gestión

Tras más de un mes en el cargo,el nuevo presidente de la empresa Misicuni, Sergio Salazar, indicó que en su corto período de gestión debe cumplir cinco metas: concluir la construcción de la presa, llevar agua a la zona sur, realizar una auditoría integral, desarrollar un plan quinquenal y conseguir que ENDE pague por el agua que usa para generar electricidad.

La construcción de la presa Misicuni concluirá en marzo de este año. La obra tiene un avance de 99 por ciento, pero fue entregada inconclusa en 2017 por el ex presidente Evo Morales.

La presa tiene acumulada 93 millones de metros cúbicos, pero el líquido no podrá llegar a la zona sur en al menos 2 años, ya que parte del ducto no tiene presupuesto; en cambio, el tramo a Sacaba requiere 8 millones de dólares para instalar un sistema de automatización, dijo el presidente de Misicuni.

El funcionario indicó que en su corta gestión su prioridad será dotar de agua a la zona sur, porque es la recomendación expresa de la presidenta Jeanine Áñez. “Es algo inaudito, deberíamos preguntar a las anteriores autoridades por qué la zona sur no tiene agua, teniendo más de 300.000 habitantes”, dijo.

Salazar indicó que ya adelantó las negociaciones con el Alcalde de Cercado y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) para usar una de sus tuberías. “Se trata de conectarnos a un ducto existente de Semapa mientras dure la construcción de las aducciones. Pero debemos estudiar hasta dónde podemos llegar y cuál sería el impacto”, dijo y detalló que el último recurso será llevar agua en cisternas.

La aducción que trasladará agua de Misicuni a la zona sur sólo tiene avance y financiamiento hasta la zona de Quenamari, en Cercado. La construcción de esta obra está a cargo de la Gobernación y el presidente de Misicuni desconoce la cantidad exacta que requiere para completar la obra. “Su primer tramo debe terminarse en abril o mayo, pero no tenemos control sobre ello (corresponde a la Gobernación). Tengo entendido que el BID está interesado en financiarlo”, dijo.

Pero aunque ese financiamiento se concrete, este debe ser aprobado por la Asamblea Departamental, cumplir otros trámites administrativos y ser licitado, por lo que Misicuni calcula que el agua podría llegar en 2 o 3 años a la zona sur.

Sacaba

Salazar explicó que la construcción del ducto a Sacaba tiene financiamiento, pero el problema está en la planta de Joverancho, de donde se llevará agua de Misicuni a ese municipio.

La planta tiene observaciones en su operatividad, porque el sistema de bombeo no tiene reguladores de frecuencia y un sistema de válvulas automático. “En esas condiciones no podemos manejar un proyecto de más de 25 kilómetros con cinco tanques. Tiene que tener un sistema de automatización (las tuberías podrían reventar)”, dijo.

Además, requiere variadores de frecuencia para cuatro bombas. El funcionario indicó que la Ministra está muy preocupada y Misicuni ahora gestiona financiamiento.

“Requerimos entre 8,5 a 9 millones de dólares más para tener un sistema operable, eficiente y compatible con lo que tenemos en el embalse. Nuestros hermanos de Sacaba están esperando el agua, están construyendo sus redes de agua”, explicó.

PARA GENERAR ENERGÍA

ENDE no paga por el agua que usa

Desde septiembre de 2017 la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) no ha pagado a la Empresa Misicuni por el agua que usa para generar energía eléctrica, nunca se firmó un acuerdo.

“Yo quisiera preguntar al anterior Gobierno, cómo han visto eso. No podemos cobrarles porque no hay un plan de desarrollo quinquenal. No tenemos estudios de tarifas, estudios de costos”, dijo el presidente de Misicuni, Sergio Salazar.

La presa Misicuni.

Solicitarán una auditoría corta y otra integral

Los Tiempos

Los Tiempos

El presidente de la empresa Misicuni, Sergio Salazar, indicó que es necesario hacer una auditoría integral, que llevará tiempo, y otra corta.

El funcionario solicitó revisar los aspectos de manejo técnico, económico y procesos de contratación. Con la auditoría corta Salazar quiere conocer en qué condiciones recibe la institución. “El proyecto Misicuni tiene un gran inversión de muchos años, muchas acciones que se han hecho, todo ha sido muy escabroso en varios gobiernos. La última gestión de 14 años también ha actuado, tenemos entonces que ver cómo ha sido todo”, dijo.

Salazar indicó que debe revisarse con expertos internacionales todos los procesos de construcción de la obra, los procesos de contratación, calidad de la obra y la parte financiera, es decir, cómo se han utilizado y administrado los recursos.

Empero la institución debe gestionar el presupuesto para realizar una auditoría integral. “Todo eso se lo debe conocer mediante una auditoría integral completa de todo Misicuni”, explicó el funcionario.

La contratación de la compañía china Camce fue cuestionada, porque en ella trabajaba la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que fue gerente comercial y ahora se encuentra detenida en la cárcel de Miraflores acusada de varios delitos.

En 2016 la Contraloría General del Estado informó que, según los primeros informes sobre las auditorías que se realizan a los contratos suscritos con Camce, había “incumplimiento de algunos procedimientos” en contratos del Proyecto Múltiple Misicuni.

La auditoría a la administración de recursos de la represa Misicuni identificó contravenciones procedimentales.