Intentan consolidar 22 urbanizaciones nuevas en el Parque Tunari

Un fallo emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que el alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, sufrió violación de sus derechos humanos... Ver más ONU identifica vulneración de derechos humanos contra Leyes y pide su libertad

Comunarios ingresaron a cultivar papa, maíz y avena a una de las zonas más afectadas por los incendios en 2019. Ver más Comunarios siembran en zona quemada del Tunari

"Si no se hace la línea amarilla, no es culpa del Gobierno, sino es porque los cochabambinos lo están pidiendo", expresó durante una conferencia de prensa. Ver más Arias: “Si no se hace la línea amarilla es porque los cochabambinos lo están pidiendo”