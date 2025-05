A pesar del alza de precios, la Alcaldía entrega medicamentos a los hospitales

La Secretaría de Salud informó que, a pesar del alza del precio de los medicamentos, se entregó el segundo lote trimestral de medicamentos al Hospital del Norte para garantizar la atención de pacientes.

La adquisición, que representa una inversión aproximada de Bs 900 mil, incluye medicamentos de alta demanda, como metformina, paracetamol, aspirina, analgésicos, sueros y catéteres, entre otros insumos básicos indispensables para la atención en salud.

“La Alcaldía ha hecho esfuerzos sobrehumanos para readecuar el POA y hacer un ajuste en los precios de los medicamentos que no pueden faltar en los hospitales. Si bien se ha llegado a adquirir casi el 80% de los medicamentos estipulados, aún nos queda un 20% que no se ha podido comprar porque han sufrido fluctuaciones que aún no se han reajustado”, informó el gerente administrativo del Hospital del Norte, Carlos Rojas.

La autoridad explicó que esta dotación abastecerá al hospital por un periodo estimado de tres a cinco meses, beneficiando directamente a los pacientes que acceden al Sistema Único de Salud (SUS), según un reporte de la Alcaldía.

“Todo lo adquirido ayudará a coadyuvar la atención de los pacientes afiliados al SUS (…) esta dotación nos servirá para tres a cinco meses”, dijo. Asimismo, advirtió que la compra de medicamentos para algunas especialidades se ha visto afectada por la coyuntura nacional y por la limitada oferta de empresas proveedoras que existen.