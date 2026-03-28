TED Cochabamba prevé concluir el cómputo oficial hasta primeras horas de la tarde

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 28/03/2026 a las 15h11
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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó que el cómputo oficial de votos se encuentra en su etapa final y se prevé su conclusión a primeras horas de la tarde, una vez que finalice la revisión detallada de actas.

El vocal electoral Danny Knaudt explicó que actualmente se realiza un trabajo minucioso de verificación, que incluye la revisión aritmética y la sumatoria de datos, conforme a lo establecido en el artículo 178 de la normativa vigente.

Respecto a los resultados parciales, con un avance del 98% en el cómputo para la Gobernación, el candidato de la agrupación A-UPP alcanza el 40,35%. Sin embargo, el TED aguarda datos definitivos para evitar especulaciones.

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