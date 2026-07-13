Juez determina detención domiciliaria para Zúñiga por caso de la asonada militar

En el marco del proceso de investigación por toma militar a la plaza Murillo, en junio de 2024, la Justicia concedió este lunes la cesación de la detención preventiva del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, otorgándole domiciliaria. El oficial permaneció recluido desde el 29 de junio de 2024, según un reporte de Unitel.

“Se ha determinado otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva como es la detención domiciliaria, arraigo y fianza. Se va a cumplir dentro de las 72 horas y en esa circunstancia vamos a tener al señor Zúñiga en libertad”, dijo el abogado Eduardo León tras concluir la audiencia.

El abogado también informó que se determinó una fianza de Bs 200 mil y otras medidas cautelares que deberán ser cumplidas dentro de las próximas 72 horas. Entretanto, Zúñiga deberá permanecer en la cárcel de San Pedro, en La Paz.

El excomandante Zúñiga llegó este lunes en la madrugada al aeropuerto de El Alto, para el inicio del juicio por la toma de la plaza Murillo ocurrido en junio de 2024 en la sede de Gobierno.

“Se van a velar por el derecho de las personas. Que se haga justicia, que se esclarezca el hecho”, señaló Zuñiga a su arribo a la terminal aérea.

Este martes, Zúñiga deberá ser trasladado nuevamente a un juzgado de la ciudad para continuar con el juicio oral por la toma militar luego de que este lunes se dictó cuarto intermedio.