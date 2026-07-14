Cochabamba y Sacaba proyectan nuevo túnel para descongestionar El Abra

Un nuevo túnel podría convertirse en la alternativa al saturado paso de El Abra a la ciudad. Las alcaldías de Cochabamba y Sacaba firmaron ayer un convenio para iniciar los estudios técnicos y gestionar el financiamiento de una obra destinada a mejorar la conexión entre ambos municipios y reducir la congestión vehicular. Según la proyección municipal, el túnel podría estar concluido en aproximadamente dos años.

Los gobiernos autónomos municipales de Cochabamba y Sacaba suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar el “Túnel de la Integración”, una obra que busca ampliar la capacidad de conexión entre ambos municipios mediante un nuevo corredor vial complementario al actual túnel de El Abra.

Convenio

El acuerdo permitirá elaborar los estudios de preinversión, realizar levantamientos topográficos, análisis de suelos y evaluaciones técnicas y ambientales, además de gestionar financiamiento externo para viabilizar la construcción. También establece el intercambio de información técnica, catastral y territorial entre ambas alcaldías y la conformación de equipos responsables del seguimiento del proyecto.

El proyecto contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 400 metros de longitud, además de una ciclovía y carriles diferenciados para vehículos livianos y pesados, con el fin de mejorar la circulación entre Cochabamba y Sacaba.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que la obra responde a la necesidad de ofrecer una solución al creciente congestionamiento vehicular en este corredor metropolitano. “Necesitamos urgentemente lograr una solución para un libre tránsito y descongestionar el túnel de El Abra”, sostuvo.

La autoridad explicó que el nuevo túnel estará destinado principalmente a la circulación de vehículos livianos, mientras que el actual túnel absorberá el tránsito de vehículos pesados. También indicó que el proyecto prevé la posibilidad de integrar, en una etapa posterior, el recorrido del tren metropolitano hacia Sacaba, alternativa que será evaluada junto con el Ministerio de Obras Públicas.

Sobre los plazos, Reyes Villa señaló que la intención es ejecutar la obra una vez concluidos los estudios y asegurado el financiamiento externo. “Queremos hacerlo pronto, que no sea simplemente un convenio. Ya estamos con todo el proyecto para realizarlo cuanto antes posible y en dos años ya tendríamos funcionando esta infraestructura”, manifestó.

El alcalde de Sacaba, Riony Villarroel, destacó que el proyecto fortalecerá la integración metropolitana y beneficiará a la población de ambos municipios. “Los que ganan son los ciudadanos de Cochabamba.