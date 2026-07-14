Activan investigación por daño de Bs 500 millones en sede de Unasur

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 14/07/2026 a las 9h27
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El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció el inicio de una investigación por el presunto daño económico de Bs 500 millones en la construcción de la sede del parlamento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), ubicado en el municipio de San Benito e inaugurado en el gobierno del expresidente Evo Morales, en 2018.

El viceministro García afirmó: “Ha existido una corrupción sistemática a través de la cual por motivos ideológicos se han despilfarrado recursos de todos los bolivianos. Este parlamento tenía un fundamento ideológico que ha ocasionado 500 millones de bolivianos de daño económico”.

El anuncio se realizó durante una inspección del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, a la infraestructura que demandó una inversión de Bs 500 millones y que a ocho años de su entrega no cumple ninguna función.

Las instalaciones se encuentran abandonadas, hay deterioro en el revoque interno y externo, vidrios rotos, la maleza invade los ambientes, no está el mobiliario completo. Hay señalética, pero no muebles, como el caso de la cafetería y biblioteca. “El daño ya está hecho, vamos a caer a los responsables, pero vamos a ver cómo esto entra al servicio de la población y de Cochabamba”, dijo el ministro Zamora.

Dijo que con ese monto económico pudo haber construido una carretera o un hospital de cuarto nivel, según un reporte de prensa.

“Nos encontramos con un nuevo elefante blanco, con un nuevo daño a los bolivianos, es una edificación hecha con fines ideológicos, donde se gastó más de 500 millones de bolivianos”, dijo el ministro Zamora sobre la obra que se usa. Llegaron junto al viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García y la asambleísta departamental Paola Zapata.

“Esto es el pasado, el daño que hizo 20 años de ideología, donde los recursos que podrían haber ido para salud, carreteras, educación, servicios básicos, para que el boliviano tenga un bien vivir, han venido destinados para lujos ideológicos”, manifestó Zamora.

Zamora dijo que se analizará qué uso darle a ese edificio. Y, bajo la línea del presidente Paz, seguirá inspeccionando “elefantes blancos” en el país para determinar el daño económico y evaluar cómo usarlos en beneficio de la ciudadanía.

Inventario

El ministro Zamora confirmó ayer que se levantará un inventario detallado de infraestructuras construidas en la gestión de Evo Morales, tildadas de “elefantes blancos” para que, en un tiempo prudente y después de un estudio y análisis individual, puedan brindar algún uso o función que beneficie a la población boliviana.

Las megaobras construidas en la gestión de Morales (2006-2019) serían al menos 32 y, según reportes periodísticos, el costo conjunto pagado por el Estado nacional sobrepasó los Bs 18.000.

“Vamos a ir haciendo todas las inspecciones, vamos a ir recopilando toda la información, y vamos a ir mostrando porque la población tiene que saber de esto. Entonces, mi papel es que vamos a hacer un inventario”, anunció.

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