Resfríos aumentan un 8% y por vacación varicela y herpangina están sin repunte

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 15/07/2026 a las 8h48
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El Servicio Departamental de Salud (Sedes), en su informe semanal, reportó un incremen-to del 8% en las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y atribuyó la estabilidad de los ca-sos de varicela y la herpangina al receso pedagógico.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que entre el 5 y el 10 de julio se notificaron 14.665 casos de IRAs, el 31% corresponde a niños menores de 5 años. “Nos encontramos en una curva bajo control epidemiológico por el momento”, afirmó.

Castillo explicó que el receso escolar redujo la transmisión de enfermedades contagiosas entre los estudiantes; sin embargo, señaló que los viajes realizados durante las vacaciones y el retorno a las actividades educativas podrían favorecer la importación y propagación de casos, recomendó el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol en gel en las unidades educativas.

Sobre el posible reinicio de las clases el próximo lunes, indicó que el Sedes remitirá su in-forme técnico a la Dirección Departamental de Educación y que la decisión dependerá del comportamiento epidemiológico y de las condiciones climáticas. Asimismo, afirmó que una semana adicional de monitoreo permitiría realizar una mejor evaluación antes de emitir una recomendación definitiva.

Respecto al virus Coxsackie, causante de la herpangina y del síndrome de mano, pie y bo-ca, no se confirmaron nuevos casos durante la última semana. El acumulado se mantiene en 356 casos registrados principalmente en unidades educativas del eje metropolitano.

En el caso de la varicela, el Sedes reportó una reducción del 39%, con 81 casos notificados. La autoridad recordó que el virus tiene un periodo de incubación de hasta 20 días, por lo que los contagios podrían incrementarse tras el reinicio de las clases.

Mas datos

El reporte epidemiológico también muestra una reducción del 9% en neumonías, con 443 casos, y una disminución del 3% en enfermedades diarreicas agudas, que alcanzaron 2.676 notificaciones.

En hepatitis se registraron 16 casos, mientras que la influenza no presentó nuevos conta-gios y mantiene un acumulado de 145 casos en la presente gestión.

Respecto al dengue y la chikunguña no se notificaron nuevos casos, continúa con 1.390 casos acumulados.

Castillo informó además que se notificaron 273 mordeduras caninas, una reducción respec-to a la semana anterior.

Sobre enfermedades inmunoprevenibles, Cochabamba mantiene siete casos acumulados de sarampión y nueve casos de tosferina.

La cobertura de vacunación alcanza el 45% para la primera dosis de la vacuna SRP (saram-pión, rubéola y paperas) y el 75% para influenza en la población objetivo.

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