Feicobol apoyará instalación de centro de aislamiento en el campo ferial de Alalay

La fundación Feicobol comunicó al Ministerio de Salud, al Sedes, al Concejo Municipal y a la Alcaldía su voluntad para instalar un centro de aislamiento en el campo ferial de Alalay, según las notas enviadas el 25 de junio.

El presidente de la institución, Aldo Vacaflores, manifestó en los comunicados que la prioridad en este momento es subsanar el problema de salud de la pandemia Covid-19.

“Reiteramos nuestra propuesta de poner a disposición el recinto ferial para un centro de aislamiento para pacientes Covid-19, para ello brindamos nuestro apoyo de adaptar las instalaciones”, precisó.

El centro de aislamiento recién se encaminará luego de cuatro meses de declarada la emergencia sanitaria y de la muerte de más de 20 personas en calles y domicilios recientemente. Sólo este fin de semana se tuvieron 14 decesos por sospecha de Covid-19, 10 en domicilios y uno en un sector del mercado Fidel Aranibar.

La instalación del centro se ha prolongado, primero porque el municipio no contemplo este espacio sino la Villa Suramericana y el Hospital del Norte. Luego, por el conflicto legal entre Feicobol y la Alcaldia por la finalización del contrato de arrendamiento sin que se haya podido realizar la Feria Internacional 2020 por la pandemia.

Ante la tensión entre la Alcaldía y Feicobol por la apertura del centro y el vencimiento del contrato, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo en declaraciones a la Red ATB que “no le ha dejado de preocupar esta polémica, porque no es el momento para pulsetas, no es momento de querer quitarles Feicobol a los empresarios, porque no ha habido Feria Internacional y no va haber; lo único que tiene que preocupar es la salud”.

Asimismo, instó a los empresarios a no esperar la autorización del municipio para trabajar por la población y devolverle a la región una parte de lo que recibido en los 30 años que ha ocupado el campo ferial.

Se prevé que hoy lleguen al campo ferial 200 camas donadas por el municipio de Santa Cruz para comenzar a instalar el centro de aislamiento.

Controversia legal

A la demora en abrir un centro de aislamiento se suma el conflicto legal entre Feicobol y la Alcaldía por el cumplimiento del contrato de arrendamiento de 10 años. Así como la necesidad de conciliar los pagos y los recursos que reinvirtió el municipio.

Ante el fracaso del trabajo en comisiones, Feicobol observó que se convoque a las reuniones con 24 horas de anticipación y se amenace con acciones de hecho como ingresar con las FFAA y la Policía.

Una de las condiciones del arrendador era invertir como mínimo la totalidad del pago de alquiler para mejorar la infraestructura.

Según los recibos, Feicobol pago en marzo de este Bs 3 millones a la Alcaldía por arrendamiento. Sin embargo, la anterior semana recibió una conminatoria para que cancele el saldo de tres meses de la ampliación del contrato. La representación de Feicobol pide que antes se realice el cierre financiero y se ampara en las disposiciones de la emergencia sanitaria para que los municipios flexibilicen sus cobros y procedimiento, según las notas que recibió el municipio.

Antecedentes

La Alcaldía solicitó el 10 de junio la devolución del campo a Feicobol asegurando que instalará un centro de aislamiento en el lugar para Covid-19 y que el contrato terminó el 12 de junio de 2020.

Feicobol pidió entonces el cierre transparente del contrato y atención a su solicitud de concesión de uso de suelo del predio.