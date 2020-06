Leyes y empresarios se enfrascan en pelea; Murillo anuncia centro de aislamiento en Feicobol

En medio de la premura por contar con un centro de aislamiento para sospechosos de Covid-19, el alcalde José María Leyes se enfrascó en una pelea con los empresarios al advertir que, si es necesario, entrará al campo ferial con policías y militares. En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció en su cuenta de Twitter que instalarán 220 camas en el recinto.

El alcalde José María Leyes justificó la falta de un centro de aislamiento de gran capacidad en el municipio de Cochabamba a tres meses de declararse la emergencia sanitaria al “egoísmo” de 10 empresarios.

Leyes dijo que está dispuesto a ingresar al recinto ferial aunque se con el uso de la fuerza pública.

El contrato de arrendamiento del campo ferial concluyó en marzo de 2020, pero se hizo una ampliación por 90 días hasta el 12 de junio para realización de la Feria Internacional 2020; sin embargo, por la pandemia de Covid-19, no se pudo realizar.

Como parte de lo previsto en el contrato de arrendamiento en la cláusula de concertación, corresponde hacer el cierre técnico, financiero y jurídico, además de considerar que el motivo de la ampliación no se cumplió por la pandemia.

"Si no hay contrato, no hay relación. Ese predio tiene que volver al dueño, la Alcaldía. Pero no sería más razonable usarlo hasta diciembre para aislamiento y luego habilitarlo para la feria. El campo ferial tiene un objetivo la promoción de la industria, comercio y servicio de Cochabamba”, declaró.

“No puede ser que en nuestro campo ferial unos 10 empresarios impidan que lo convirtamos en un centro de aislamiento, eso nos parece absolutamente egoísta”, dijo.

El alcalde Leyes aseguró que el objeto del predio del campo ferial, de unas 16 hectáreas, no va a cambiar para 2021 y se mantendrá para la promoción de la empresa y la industria. Pero considera que no puede pronunciar si seguirá bajo la administración de Feicobol porque sería “tráfico influencias”, porque conoce que hay más propuestas como de la Cámara de Industria.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba y parte de la fundación Feicobol, Javier Bellott, pidió al Alcalde no deslindar su responsabilidad con su sector. “No puede ser posible que una persona, por su incapacidad, quiera librarse de su responsabilidad”, dijo.

Sobre el ofrecimiento para que el campo ferial sea un centro de aislamiento afirmó: “Mantenemos nuestra posición de que el campo ferial tiene que constituirse en un recinto de aislamiento, es lo primero que hay que desmentir”.

Bellott dijo que la Alcaldía pidió la devolución, “pero hasta ahora no se ha concluido un proceso de licitación transparente que debía haberse hecho en el menor tiempo posible, si había una intención clara de poder coadyuvar a que este campo ferial sea administrado de forma eficiente”.

En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció en su cuenta de Twitter este viernes la instalación de 220 camas en el campo ferial de Alalay con el apoyo de la alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, y le agradeció en nombre de “su Llajta”.

Plan inicial

El Alcalde, que el 12 de marzo pasado definió como centro de aislamiento la Villa Suramericana, ahora prevé instalar uno en los pabellones del campo ferial de la laguna Alalay y dijo que el contrato con la fundación Feicobol finalizó el 12 de junio, porque la próxima Feria Internacional será en 2021.

En marzo, el plan contemplaba otro centro. “Hemos ofrecido dos hospitales municipales, del Norte y Sur, para atender exclusivamente a pacientes que presenten esta enfermedad, además del hospital Viedma. El centro de cuarentena será la Villa Suramericana”, dijo.

La Villa Suramericana acogió en 2018 a 5 mil atletas de Suramericana y fue acondicionada para ofrecer todas las condiciones para su permanencia, incluso se diseñó un sistema para el suministro de servicios básicos. A inicios de la emergencia sanitaria, se alojaron en este ambiente los bolivianos repatriados, pero ahora la gobernadora Esther Soria da por descartado el sitio y también apuesta por la feria o un hotel.