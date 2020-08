Abogado: policía admitió haber quemado el cuerpo de Betsabé

Tras la detención del teniente Adán Boris M. A. (34) como el principal sospechoso de la desaparición de Betsabé (24), el acusado en sus primeras declaraciones admitió haber quemado el cuerpo de la joven en la Maica, pero negó haberle disparado, e indicó que ella misma se dio el tiro en la cabeza, por error, informó el abogado de la familia de la víctima, Percibal Garron Torrico.

“Él admitió el delito, pero dice que sólo quemó el cuerpo y quien se quito la vida fue Betsabé, por un error él le habría dado el arma cargada. No explicó porque no auxilió a la víctima, sólo dijo que no sabía que hacer en ese momento. La forma en que actuó no corresponde al hecho”, dijo el abogado.

Percy Garrón, abogado de la familia de Betsabé Mara Alacia, se refiere a la audiencia programada para hoy. #Cochabamba José Rocha pic.twitter.com/h8az070hKe — Los Tiempos (@LosTiemposBol) August 23, 2020

El acusado Adán Boris M.A., habría manifestado su deseo de someterse a un juicio abreviado, para no seguir implicando a su familia. Hoy a las 10:00 ser realiza la audiencia de medidas cautelares, pero él estaba acusado por los delitos de privación de libertad, violencia familiar y trata de personas, delitos a los que se debe añadir el feminicido, indica Garron.

Explicó que en base a las declaraciones del acusado solicitará que se cambie el tipo penal y si este solicita un juicio abreviado también aceptará porque la condena sería de 30 años.

Los resultados de las pruebas de ADN del cuerpo que se encontró en la Maica recién se conocerán en lunes, pero el abogado considera que hay suficientes pruebas que implican al policía. “Se encontró el arma, el vehículo donde hay mancha de sangre y otros fluidos, pero el resto de las pertenecías fueron quemadas”, indicó Garron.

La cuñada y el hermano del acusado también serán acusados por complicidad en el delito de feminicidio.

El Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) Cochabamba capturó al acusado ayer por la madrugada en un alojamiento de localidad cruceña de Montero.

Según las investigaciones el policía pretendía huir a Brasil, pero no tenía dinero y para ello pedía y recibía dinero de sus familiares y dos mujeres.

Betsabé fue reportada como desaparecida el 11 de agosto, pero dos días antes había salido al policía que era su novio.