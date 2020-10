Incendios consumieron 2.713 Ha en el Tunari y el 60% corresponde a Sacaba

Hasta septiembre de este año se registraron 47 incendios, que consumieron 2.713 hectáreas en el Parque Nacional Tunari (PNT), de esa cifra el 60 por ciento del daño se registró en la jurisdicción de Sacaba, informó el jefe de Protección del Parque Tunari del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Alberto Terrazas.

El funcionario explicó que la principal causa de las quemas en el área protegida es la extensión de la frontera agrícola, le siguen los asentamientos humanos con loteamientos ilegales y los turistas que no apagan bien las fogatas que prenden.

“En Sacaba la mayoría es ampliación de espacios agrícolas, también hay en la zona de Taquiña en Cercado, son recurrentes los incendios en esas zonas. En Quillacollo hemos encontrado a dos personas ajenas al lugar iniciando quemas con fines de loteamiento”, dijo.

Hasta septiembre de este año se reportaron 1.628 hectáreas quemadas en Sacaba, en Colomi fueron 779, en Tiquipaya 179 y 127 en Cercado.

A pesar de que es un delito atentar contra las áreas protegidas, de los 47 incendios registrados sólo una persona fue procesada y otra es investigada.

Terrazas indicó que las 2.713 hectáreas quemadas hasta septiembre en el PNT superan con más de mil hectáreas a las 1.734 consumidas en 2019.

En 2018 sólo 97 hectáreas fueron afectadas, en 2017 fueron 938, en 2016 se reportaron 3.061 y en 2015 se cuantificaron 1.291.

El funcionario indicó que se realizan esfuerzos para evitar o controlar a tiempo los incendios que se presentan en el área protegida, sin embargo no cuentan con el apoyo de las autoridades municipales.

El parque tiene sólo seis guardaparques que hacen lo que pueden para evitar los incendios.

“Los municipios no tienen recursos y no pueden ayudarnos. Nosotros trabajamos los siete días de la semana para evitar este daño al medioambiente”, indicó.

Terrazas dijo que requieren puestos de control en los diferentes municipios y cámaras de vigilancia para controlar mejor el Tunari.

Reforestación

A pesar de las campañas de reforestación que se realizan con el fin de recuperar las áreas quemadas, éstas no tienen buenos resultados, debido a que la acción no es acompañada de un seguimiento a los plantines, por lo que una gran mayoría no sobrevive por falta de riego.

Entre 2015 y 2019 el fuego consumió 2.315 hectáreas del PNT en el área de Cercado, le siguen Quillacollo con 2.275, en Tiquipaya se quemaron 995, en Sacaba 930, Vinto 373 y Colomi 60.

La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) reportó que a la fecha alrededor de 9 mil hectáreas fueron afectadas por incendios en el departamento de Cochabamba. Las zonas más dañadas son el Parque Nacional Tunari y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

INTENTO DE LOTEAMIENTO

El jefe de Protección del Parque Tunari del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Alberto Terrazas, informó que ayer los guradaparques de la institución intervinieron un intento de loteamiento en el área protegida, en la zona de Taquiña del municipio de Cercado.

Los guardaparques con la ayuda de algunos policías impidieron que personas depositen material de construcción e inicien la construcción de una vivienda.

Terrazas lamentó que las autoridades municipales y de justicia no hayan acompañado la intervención y realizado las acciones que les corresponden.