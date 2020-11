Pacientes duermen hasta 2 días por una ficha en el hospital Cochabamba

Con algunas frazadas en mano para soportar las inclemencias del tiempo, varias personas duermen hasta dos días en puertas del hospital Cochabamba con el propósito de sacar una ficha para alguna especialidad de segundo nivel, las más demandadas son medicina interna y cirugía.

Mientras los pacientes hacen fila en este establecimiento de salud en los hospitales del Sur y del Norte la afluencia es menor debido a que sus infraestructuras no operan en un 70 por ciento y 50 por ciento.

“Estoy haciendo cola un mes tratando de sacar fichas, sólo reparten seis para cada especialidad. Me he quedado prácticamente a dormir para agarrar una ficha para medicina interna, ahora me quedaré para cirugía porque tengo dolores de estómago y vesícula, no aguanto”, relató ayer Gina, una paciente que llegó al nosocomio desde la avenida Petrolera al centro de la ciudad.

A escasos metros se encuentra Demetrio Mamani, quien se acomoda para pasar la noche a la intemperie para conseguir una ficha para que su esposa acceda a una operación de colostomía.

“He llegado a las 8: 10 de la mañana; ahora me voy a quedar hasta mañana porque no alcancé”, afirmó.

Mamani sostuvo que la administración no les permite ingresar a la infraestructura para que puedan resguardarse del frío y la inseguridad.

Otra paciente reclamó por la burocracia y la falta de atención de salubristas a personas que son referidas de otros centros de salud.

Este medio intentó contactarse con la directora del hospital Cochabamba para conocer los motivos por los que se limita la atención a la población, pero no tuvo éxito. Un guardia indicó que la encargada estaba en una reunión.

Falta de ítems limita atención

El director del Hospital del Sur, Grover León, dijo que está preocupado porque hace una semana concluyó el contrato del Ministerio de Salud de enfermeras para la pandemia de Covid-19 y adelantó que a fin de año terminan los contratos de la Alcaldía, por lo que la atención se verá limitada.

“En este momento estamos con el 15% de camas de internación ocupadas. La afluencia de pacientes es regular; estamos atendiendo medicina interna, cirugía, ginecología y cardiología, tenemos apoyo de fisioterapia”.

Hace meses, la a concejala Rocío Molina dijo que en el Hospital del Norte no existe suficiente personal para que la infraestructura opere al 100%.