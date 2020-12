Transporte baja la guardia contra Covid-19; el Sedes espera la vacuna

Unos minutos de control en una hora pico, las 8:00, en tres puntos de la ciudad bastaron para comprobar, una vez más, que el transporte público bajó la guardia contra la pandemia.



La mayoría de los choferes y pasajeros no usa el barbijo y no respeta el distanciamiento.



“Me olvidé, salí rápido al trabajo”, “los pasajeros se suben así, no los puedo bajar” y hasta una simple sonrisa fueron las justificaciones para no cumplir con una medida de bioseguridad contra la pandemia del coronavirus.



El director del Sedes, Yercin Mamani, afirmó que el 70 por ciento de la población dejó de usar el cubre bocas y el alcohol en gel.



Además, los choferes ya no portan el alcohol en gel en sus movilidades.



Asimismo, Mamani señaló que el Servicio Departamental de Salud (Sedes), junto al Ministerio de Salud, espera la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir qué vacuna llegará a Cochabamba hasta 2021.



La secretaria municipal de Salud, Giovanna Colodro, señaló que es importante que la gente mantenga la distancia y use el barbijo para evitar un posible rebrote.



El coordinador de la secretaría de Planificación, Johan Sosa, señaló que los choferes tampoco están cumpliendo en cuanto a la capacidad de pasajeros que es del 75 por ciento.



“A partir de hoy comienzan los controles al transporte, de eso van a depender mucho las disposiciones del 15 a 31 de diciembre”, anunció Sosa.



En la cuarentena rígida, el ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana, fue el que más insistió para que su sector retorne a trabajar con protocolos de bioseguridad.

Vacuna



El director del Sedes dijo: “Desde hace un mes estamos preparándonos para la llegada de cualquiera de las vacunas que ya están en la fase 3 de los estudios”.



Siguió: “Pfizer ya fue aprobada en el Reino Unido, también la vacuna Sputnik V, de Rusia; sin embargo, ninguna tiene el visto bueno de la OMS”.



Sobre el equipamiento para las vacunas, Mamani señaló que el Sedes está ampliando las cámaras de frío de -20 ºC.



Además, en caso de que sea la vacuna Pfizer y BioNTech la que logre la autorización de la OMS existe un compromiso ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de enviar con equipos que logren una temperatura de -70 ºC para su transporte.



El Sedes prevé inmunizar al 30 por ciento de la población de Cochabamba contra el coronavirus con la posible vacuna que llegue en 2021.



Se dará prioridad al personal de salud, policías y militares. También a las personas con enfermedad de base y adultos mayores.



Se espera la llegada de unas 600 mil dosis en 2021.





El dirigente del Transporte Federado pidió la reactivación de su sector, pero no cumplieron medidas de bioseguridad.

Discotecas plantean reducir a 30% su atención para reabrir tras 8 meses

La Asociación de Empresarios de Discotecas de Cochabamba (Asedis) pretende reducir al 30 por ciento de su capacidad para volver a funcionar luego de más de ocho meses de paralización por la pandemia de la Covid-19.



Ayer presentó a la Alcaldía de Cochabamba el protocolo de bioseguridad, pero aún hay falencias que se deben subsanar.



“Creemos que la ley tiene que ser para todos. Hay centros que están funcionando de manera irregular, como restaurantes. Una discoteca, que tiene una capacidad de más de 400 personas, ahora funcionará con 150 y todo será con reservas”, dijo el presidente de Asedis, Roberto Orellana.



Añadió: “Estamos proponiendo que se haga la desinfección previa y un test médico antes de entrar, la desinfección de las mesas, pago por tarjeta y, para el consumo de tragos, vamos a dar máximo tres copas por persona”.



Entre las medidas contra la Covid-19 que se presentaron están: el uso obligatorio de barbijo, la desinfección antes del ingreso, la fumigación de los ambientes, el consumo “medido” de bebidas alcohólicas y la ventilación.



Entre los aspectos que se tienen que mejorar están: la señalización y puertas diferenciadas para el ingreso y salida del público.



En más de ocho meses de pandemia, en todo el departamento se registraron 14.279 casos y 1.325 decesos. En tanto, los recuperados llegan a 12.551 y los casos aún activos a 403.