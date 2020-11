Pese a riesgo de rebrote, comercio y transporte aflojan bioseguridad

El riesgo de un rebrote de la Covid-19 está latente, según los expertos en salud. Sin embargo, algunos sectores como el transporte y el comercio aflojan las medidas de bioseguridad recomendadas por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).



En La Cancha se evidenció que son muy pocos los comerciantes usan barbijo y que tienen el alcohol en gel para desinfectarse tras cada venta.



Además, en los ingresos a los mercados ya no existen pediluvios para desinfectar los zapatos.



En algunos sectores, como en el mercado La Paz, sólo quedan algunos letreros que se hicieron al inicio del posconfinamiento.



En el transporte la situación es similar: algunos choferes ya no usan el barbijo, los recipientes de alcohol están vacíos y en horas pico llevan más pasajeros de los permitido, “porque no se gana” llevando sólo lo recomendado por los protocolos de bioseguridad, contó un chofer de la línea 1, Víctor Hugo M.



Según el Decreto Municipal No. 186/2020, la capacidad de pasajeros para el transporte público es del 80 por ciento.



Juan Pastor, un transeúnte que llegó a La Cancha en bicicleta, pidió a la población que tenga más de cuidado con su salud porque sólo así “cuidaremos a nuestras familias”.



“Considero que es un tiempo más el que debemos esforzarnos y mantener las medidas de bioseguridad hasta que la vacuna salga y podamos respirar mejor. Yo uso la bicicleta para no pelear con los choferes y pasajeros, además, así evito las trancaderas y los bloqueos”, dijo.



Luis, un chofer de trufi de la línea 40, señaló que no usa barbijo, porque “es incómodo, sobre todo al mediodía”, pero, para compensar, evita que algún pasajero se siente al lado derecho del volante.



En la avenida Barrientos, Milenka Flores, una comerciante de verduras, dijo que sólo se quita el barbijo para almorzar porque tiene hijos y debe cuidarse. Además, muestra su atomizador con alcohol, con el cual se desinfecta luego de cada venta.



“A veces vienen clientes sin barbijo y les digo que se compren, porque en todo lado están vendiendo, pero se excusan diciendo que se olvidaron en casa”, contó Flores.



Hilda Rodríguez, comerciante de jugos en La Cancha que no tiene barbijo, señaló que ayer se olvidó llevarlo y que tenía que comprar, pero se le pasó con las ventas. Sin embargo, señaló que toda la población debe cuidarse para evitar un rebrote.



La pasada semana, expertos en salud señalaron que Cochabamba no está preparada para un rebrote y recomendaron que se respeten las medidas de bioseguridad para no vivir una catástrofe sanitaria como en la primera ola.



En ocho meses de pandemia, Cochabamba tiene detectados 13.988 casos confirmados, de los cuales 1.276 fallecieron, más de la mitad —731— en la ciudad.



Al respecto, el investigador que participó en el monitoreo de decesos por Covid-19 Mauricio Villazón dijo que hasta agosto no se preveía un rebrote.



“En Bolivia, la recesión de la curva de la pandemia ha sido muy lenta, hasta hace dos semanas había cinco decesos al día; a diferencia de Europa, que tuvo una bajada muy brusca y ahora tienen otra vez un segundo pico”, explicó.



En una encuesta de la web de Los Tiempos, la mayoría consideró que se deben asumir todas las medidas necesarias contra el rebrote.





Declaraciones

"Deberíamos considerar más nuestra salud, ya que si uno se enferma, no hay nada que nos reponga y muchas veces ponemos en riesgo también a nuestra familia. Considero que es un tiempo más que debemos mantener las medidas".

Juan Pastor - Transeúnte

"Sólo para almorzar me quito el barbijo, pero hay muchas personas que no están tomando conciencia de lo grave que es esta pandemia. Eso debería ser considerado como un atentado, porque nos pone en riesgo a todos nosotros".

Milenka Flores - Comerciante con barbijo

"No todos los comerciantes y compradores usan el barbijo y eso está mal, porque tenemos que seguir cuidándonos para no infectarnos, dicen que habrá un rebrote. Yo tenía que comprar (un barbijo) y se me pasó".

Hilda Rodríguez - Comerciante sin barbijo

"A veces suben pasajeros sin barbijo y se molestan cuando les pedimos que se pongan. No les podemos bajar, porque tenemos que llevar pasajeros. Estamos llevando más de lo permitido porque no se gana".

Víctor Hugo M. - Chofer de la línea 1