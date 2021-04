Trabajadores del matadero advierten con un nuevo paro

Al menos 45 trabajadores del matadero municipal de Cochabamba advierten con volver a declarar un paro por una deuda de salarios de tres meses y de deudas impositivas que ponen en riesgo el funcionamiento del lugar.



Aunque los trabajadores paralizaron sus actividades la pasada semana aún no hallan una solución a su demanda de pago de salarios, por lo que si no les cancelan sus sueldos desde enero volverán a tomar medidas de presión, dijo uno de sus representantes.



La Alcaldía, que administra el matadero, aún no se ha pronunciado sobre la demanda de los trabajadores.



De concretarse una segunda huelga en el matadero municipal, unos 100 matarifes que utilizan este servicio para abastecer a la ciudad de Cochabamba pueden verse afectados. Al igual, que los consumidores por el desabastecimiento.



En jornada normal se faenan hasta 800 reses en el matadero y cada vez que hay un paro el ganado se queda sin alimento y agua.