Sedes pide 17% de vacunas para seguir con inmunización

Tras la llegada de un nuevo lote de vacunas contra la Covid-19 al país, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) pidió al Ministerio de Salud un mínimo del 17 por ciento para continuar la inmunización a la población, informó el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.



De momento, no se tiene la fecha de la llegada de los fármacos Sputnik V. Sin embargo, Mamani dijo que ese porcentaje solicitado representa la cantidad de la población cochabambina en el país.



Por ahora, los centros de salud habilitados para inmunizar a la población no están aplicando las dosis de manera regular hasta la entrega de nuevas dosis.



Mamani aclaró que en ningún municipio sobran las vacunas y dijo que si en algunos de estos lugares aún cuentan es porque su proceso de inmunización es más lento, porque la población es dispersa o porque no asisten con frecuencia a los establecimientos de salud. Agregó que en Cercado todavía hay algunos centros que aún cuentan con 10 o 13 vacunas.



“Llamamos a la reflexión que la aplicación de la vacuna no significa que se evitará la Covid-19 en un 100 por ciento. Ninguna vacuna en el mercado en este momento cuenta con un 100 por ciento de efectividad, es por ello que todas las personas vacunadas deben continuar con las medidas de bioseguridad”, indicó.

Explicó que a la fecha hay más de 72 mil personas inmunizadas con las primeras dosis y 27 mil ya cuentan con sus segundas vacunas. El fármaco aplicado en su mayoría fue Sinopharm, de procedencia China.



Del total de los beneficiarios, 59 por ciento corresponde al sexo femenino y el 40, al masculino. De éstos, 49 por ciento son personas mayores de 60 años; 15 por ciento, de entre 45 y 59 años; 23 por ciento, de 30 y 44 años, y 11 por ciento, de entre 18 y 29 años.



Mamani aclaró que esta última población corresponde al personal de salud que trabaja en los diferentes centros de salud.