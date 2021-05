Suben a 546 casos de Covid-19 y paralizan vacunación de 1ra dosis

Cochabamba paralizó ayer “temporalmente” la aplicación de las primeras dosis de vacunas contra la Covid-19, tras agotar el último stock, en medio de un ascenso de casos que supera los 540 en un solo día.



El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, dijo que se empleó el 100 por ciento de las vacunas de Pfizer y Sputnik V, que fueron usadas para aplicar la primera dosis a mayores de 60 años y con enfermedades de base en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y en los hospitales Norte y Sur.



“Quedan sólo las segundas dosis de Sinopharm y Pfizer, que serán aplicadas 21 después de las primeras. Tenemos el compromiso de que antes del 15 de mayo llegue un nuevo lote de 147 mil vacunas para el departamento”, dijo.



Mamani pidió paciencia a la población y comentó que el siguiente lote que arribará será distribuido en los 386 puestos de vacunación, porque los biológicos podrán almacenarse en cadenas de frío de 2 a 8 grados centígrados.



El comunicado causó molestar y reclamos la tarde ayer en puertas de la Facultad de Medicina de la UMSS, donde se desarrolló una campaña masiva durante tres días. Cientos de personas que hacían fila para ser inmunizados abandonaron el lugar decepcionadas.



“La fila no avanzó. Soy el número 1.400, pero me dicen que ya se acabó la vacuna. Nos informaron que se iba a aplicar 3 mil dosis por día. No entiendo qué es lo que pasa”, dijo una paciente con una enfermedad de base.



En un sondeo, se verificó que varias personas acudieron al puesto de vacunación para protegerse del virus en invierno.



El personal de salud priorizó la atención de mayores de 60 años por ser un grupo vulnerable.



Mientras se busca más vacunas, la cifra de contagios crece. Ayer, el Sedes reportó 546 nuevos casos positivos de Covid-19, un nuevo récord, debido a que en la segunda ola se registró tan sólo 327 casos (ver infografía).



El dato muestra que el departamento está en el pico de la tercera ola de la pandemia y que se superó las proyecciones que estimó el Sedes para mediados de este mes con 500 casos en un día.

Viedma colapsó; generador falla



El director del hospital Viedma, Christian Gómez, ratificó ayer que las nueve unidades de terapia intensiva del nosocomio están llenas y afirmó que por día rechazan la referencia de 10 pacientes en emergencias por el colapso.

Advirtió que existe preocupación porque el generador de oxígeno no abastase la demanda de las UTI y se aguarda que los asambleístas departamentales aprueben los fondos para adquirir otros equipos.

Gómez aseveró que la tasa de letalidad en pacientes críticos con Covid-19 aumentó en un 75 por ciento.