Ya funcionan 13 UTI más; faltan 10 del Viedma y 3 del Hospital del Sur

Ya funcionan 13 unidades de terapia intensiva (UTI) más para atención de pacientes con Covid-19, tres en el Hospital del Norte de Cochabamba y 10 en el Solomon Klein de Sacaba.



En tanto, la Gobernación aún no abre las 10 UTI del hospital Viedma, y el hospital de Punata gestiona personal. Mientras, la Alcaldía de Cercado busca una solución a la fuga de oxígeno en el Hospital del Sur para siete camas.



El secretario de Salud de Cercado, Aníbal Cruz, confirmó ayer que tres de las 10 camas de UTI que compró el municipio comenzaron a funcionar en el Hospital del Norte, pero en el Sur se debe resolver la fuga de oxígeno.



La Alcaldía de Sacaba habilitó 10 camas de terapia intermedia. El secretario de Desarrollo Humano del municipio, Samuel Carvallo, explicó que contrataron a dos médicos internistas, dos enfermeras y dos auxiliares en enfermería.



Respecto a las siete camas de UTI del Sur, Cruz explicó que el hospital tiene fuga de oxígeno. Aclaró que la planta de 30 metros cúbicos no es suficiente para la red de terapia .



“Lo que se está haciendo ahora es la conexión directa de oxígeno líquido que irá a la planta de terapia. Estamos haciendo una conexión de 40 metros de cobre”, puntualizó.



En cuanto al Viedma, el asambleísta departamental Rodrigo Valdivia pidió a la Gobernación un informe y solicitó que se gestione personal y oxígeno.



El hospital de Punata todavía no cuenta con médicos para abrir cinco camas de terapia intermedia. El alcalde Jaime Zeballos dijo que falta recurso humano y oxígeno.

Inversión en nuevas camas



Las siete camas de unidades de terapia intensiva (UTI) que fueron entregadas la primera semana de junio al Hospital del Sur y tres en el Norte se adquirieron con 6 millones de bolivianos.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, no descartó que pronto se habiliten más camas, pero antes se instalarán los equipos ya entregados.

Para el funcionamiento de las 10 camas UTI y otras 14 de intermedia del Viedma, el asambleísta departamental Rodrigo Valdivia aseguró que se requiere 11 médicos intensivistas, siete internistas y 18 enfermeras. Además, se necesitan 11 equipos de oxigenación, medicamentos, entre otros.