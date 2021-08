Sedes abre vacunación de Sputnik y alertan de 16 mil casos en 4ta ola

Aunque la afluencia a los puntos de vacunación mejoró ayer, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) determinó liberar la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V a todos los vacunados de abril y mayo a partir de este 12 de agosto.



Si el miércoles sólo se vacunaron 2.110 personas con la segunda dosis de Sputnik V, de Rusia, ayer se registraron más de 5 mil. Sin embargo, la meta es acabar las 22 mil dosis hasta el viernes.



El director del Sedes, Freddy Medrano, instó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para evitar que la cuarta ola, prevista para finales de septiembre u octubre no sea tan agresiva.



Si los factores de riesgo —poca vacunación, nuevas variantes y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad— persisten, es posible que se llegue a registrar hasta 16 mil casos de Covid-19 por semana, más de 2 mil en un día, alertaron epidemiólogos.

Proyecciones



Cochabamba podría enfrentarse con tres escenarios si los niveles de vacunación no mejoran según el modelo Susceptibles Infectados Recuperados (SIR), explicó el exjefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.



El primero es el positivo. Si se logra a un buen porcentaje de vacunación y el cumplimiento adecuado de las medidas de bioseguridad, se podrían registrar 4.500 casos por semana epidemiológica.



El segundo es el escenario intermedio, en el cual se podría llegar hasta 8 mil casos por semana epidemiológica en el caso de que más de la mitad de la población no esté vacunada.



Finalmente, en el escenario negativo, con una liberación total de horarios y una carencia de controles, el departamento podría reportar hasta 16 mil casos por semana epidemiológica.



“¿Por qué se eleva tanto? Porque hay un escenario que aún no sabemos si se va a dar o no en Bolivia. Pero con el ingreso de la variante delta fácilmente se podrá duplicar la cantidad de casos que tuvimos en la tercera ola”, aseguró el epidemiólogo.



Mamani afirmó que esto depende sólo de dos factores: el grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad y la vacunación. A la fecha se llegó sólo al 46 por ciento, cuando la meta hasta septiembre es llegar al 70 por ciento, cifra ideal para llegar a la inmunidad de rebaño.

No se adelantará la segunda dosis



Aunque la vacunación se amplió para los de abril y mayo, en ningún caso las personas podrán adelantar la recepción de su segunda dosis de Sputnik V.

El Sedes aclaró que la segunda dosis de Sputnik V se aplicará en los mismos centros en los que se recibió la primera dosis. Sin embargo, las personas pueden acudir a otro establecimiento para aplicarse el segundo componente en caso de que haya mucha fila.