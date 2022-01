Inscripción, con gran asistencia para los primeros cursos

El proceso de inscripción para los estudiantes que ingresarán a los cursos de nivel inicial, primero de primaria y primero de secundaria en las unidades educativas de Cochabamba se inició ayer con gran asistencia de padres de familia. El registro se realizará hasta el miércoles 19 de enero.



El director departamental de Educación de Cochabamba, Iván Villa, señaló que se presentaron filas en algunos colegios del departamento, pese a la recomendación que hicieron a los directores de los establecimientos educativos de que las personas pueden dejar su número de teléfono para la inscripción vía WhatsApp.



El mayor flujo de personas se registró en las escuelas del centro de la ciudad, como el liceo Adela Zamudio y Crisóstomo Carrillo, entre otras.



Por otra parte, indicó que estarán atentos a las denuncias de cobros irregulares por parte de los colegios públicos, privados y de convenio.



“Para el proceso de inscripción no se debe cobrar ni un solo centavo, también está prohibida la venta de uniformes para esta gestión en colegios fiscales, de convenio o privados. Por otra parte, también está prohibido la venta de cualquier texto, en el sentido de que el Ministerio de Educación ya tiene preparados los textos de aprendizaje”, agregó.



El jueves 20 y el viernes 21 de enero comienza la inscripción para los estudiantes que cambien de unidad educativa de segundo a sexto de primaria y de segundo a sexto de secundaria.

Codec atenderá irregularidades



La presidenta del Consejo Departamental de Educación Cochabamba (Codec), Laura Montaño, indicó que durante la jornada realizaron un recorrido por diferentes unidades educativas del municipio de Cercado; sin embargo, no registraron irregularidades.

“En las unidades educativas con alta demanda se ha constatado que los directores están cumpliendo con la normativa desde el Ministerio de Educación. Hemos ido a inspeccionar algunos colegios para constatar irregularidades, se va a hacer estos recorridos durante los próximos días”, dijo.

Las clases serán virtuales en la ciudad por la 4ta ola

El ministro de Educación, Édgar Pary, confirmó ayer que las clases en los centros urbanos serán virtuales mientras dure la cuarta ola de la pandemia.



Pary afirmó que el inicio de las inscripciones fue normal y que sólo se reportaron colas en algunos colegios de alta demanda.



“En el contexto urbano ya está decidido. En esta realidad, no podemos dudar de aplicar la educación a distancia, no podemos poner en riesgo a los estudiantes. Tenemos la información: hay un alto índice de contagio y, como Gobierno, debemos ser responsables”, aseveró el Ministro.



“Hemos tenido un desarrollo normal de las inscripciones, salvo algunas unidades educativas, donde parece que los padres no han comprendido, porque las inscripciones están garantizadas, se han visto filas en La Paz y Santa Cruz”, dijo.



En tanto, la inscripción de estudiantes antiguos es automática.