Legisladores piden acciones para salvar Alalay

La laguna Alalay sigue sin solución. El diputado Santos Mamani, tras realizar una inspección, pidió acelerar las acciones para salvar el espejo de agua.

“El olor es insoportable y no es posible dejar abandonados a los cochabambinos. Hasta el momento, no hay ningún tipo de trabajo, la Alcaldía no ha movido nada y sigue en lo mismo”, aseveró.

Los trabajos del dragado de la laguna todavía no se inician. La senadora Lucy Escobar dijo que debe haber celeridad en las instituciones como del Comité de Recuperación, Mejoramiento y Preservación de la Laguna Alalay (Crempla), Semapa, Alcaldía, Gobernación y la universidad para la solución.

Mamani denunció que existen 17 puntos de ingreso de aguas servidas a la laguna Alalay y señaló a Semapa por permitir la contaminación.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, negó el ingreso del alcantarillado y dijo que hace más de un mes la empresa invitó a los legisladores a realizar una inspección, pero no se concretó.

“Si tuviéramos el ingreso de 18 puntos de la alcantarilla, la Contraloría ya nos hubiera notificado”, indicó.