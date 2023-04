A más de un mes, la restauración de la catedral no avanza

Pasó más de un mes desde que la catedral y la iglesia del museo de convento dee Santa Teresa fueron pintarrajeados, pero todavía no se realizó la limpieza ni el proceso de restauración, según se pudo constatar este martes.

El pasado 8 marzo, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, se pintaron las paredes de ambas edificaciones que tienen declaratoria patrimonial. Sin embargo, a la fecha no se avanzó con las mejoras de los predios.

La Gobernación convocó nuevamente a una reunión al arzobispado de Cochabamba y a la Alcaldía de Cercado para dialogar sobre esta situación. La directora de Turismo y Culturas, Luz Ordóñez, reconoció que la burocracia en las instituciones dilata el proceso de solución, pero anunció que para el viernes de la siguiente semana se desarrollará un encuentro entre las instituciones, ya se enviaron las cartas.

Explicó que las leyes de protección no tienen reglamentación y también tienen vacíos, por lo que, no específica el quién se hará cargo en este tipo de situaciones. Dijo que en la reunión se tratarán este y otros asuntos más sobre el patrimonio debido a que no fue ni será la última vez que ambos o más predios patrimoniales sufran atentados.

La Alcaldía de Cercado anunció en pasadas semanas que realizará procesos contra los presuntos autores de los grafitis. La jefa del Área Legal, Tatiana Neri, contó que el proceso investigación todavía sigue su curso y se encuentra en el área de ciber crimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Explicó que se presentaron videos, fotografías y otros elementos más para reforzar la investigación para identificar a las personas que pintarrajearon tanto la catedral como la iglesia del convento.