Diputada del MAS denuncia “matonaje” y uso de funcionarios en crisis del Concejo

Ante la crisis política que existe en el Concejo Municipal de Cochabamba, la diputada Olivia Guachalla (MAS) denunció que hay “matonaje” y uso de funcionarios ediles para amedrentar a las autoridades electas.

Guachalla dijo que realizó la denuncia en la Dirección de Trabajo para que este viernes inspeccionen las subalcaldías por las sospechas de abandono de funciones para asistir a las protestas y vigilias para pedir la renuncia de las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, de Súmate.

Su declaración se dio después de que simpatizantes de Súmate, la alianza del alcalde Manfred Reyes Villa, tomaron el Concejo Municipal y vandalizaron la casa de la concejala Flores.

“No sé para que ya pagamos a estos funcionarios públicos que no trabajan para la población cochabambina y por eso un trámite está estancado tres o siete meses y a veces ni respuestas tienes. Nos han llegado estas denuncias y vamos a ir a inspeccionar el abandono de sus fuentes de trabajo. No vamos a permitir que se siga pagando el matonaje a la población y politizar demasiado el municipio. Ya llega a un nivel que no podemos tolerar, tiene que haber un nivel de democracia”, declaró.

Tanto Daniela Cabrera como Claudia Flores fueron electas el miércoles como presidenta y secretaria del Concejo Municipal con cuatro votos del MAS. Marilyn Rivera y Diego Murillo quedaron fuera de la composición porque no alcanzaron a tener los votos suficientes y denuncian trasfugio.