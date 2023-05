Manfred ratifica denuncia de transfugio contra concejalas

El alcalde Manfred Reyes Villa ratificó este lunes la denuncia de transfugio contra las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, de la alianza Súmate, que fueron elegidas en la directiva del Concejo Municipal de Cercado con votos del MAS, el 3 de mayo.

“El tema judicial se tiene que respetar. Ahorita podemos arreglar, podemos abuenarnos, pero ya están ahí los recursos presentados. El tema del transfugio no se puede retirar, porque ha habido transfugio verdad, porque no puede ir con una sigla, pertenecer a un proyecto y después por conveniencias pasarte a otro lado”, declaró el alcalde este lunes, después de un acto en la plaza principal.

En tanto, esta jornada sesionará en La Paz el Mecanismo de Atención y Prevención del Acoso y Violencia Política a pedido del Ministerio de Justicia.

Manfred pidió a las concejalas que no vayan en contra de la inteligencia de los cochabambinos. “Las escucho hablar a las concejalas y dicen no hemos hecho nada; cómo que no han hecho nada. Se han hecho de la presidencia y de la secretaría en un interés netamente particular utilizando a otra bancada. Eso no se puede aceptar, porque hemos ganado por mayoría y tenemos el derecho de decidir la directiva y ellas jamás han dicho que querían ir a la directiva”, dijo.

El conflicto comenzó el pasado 3 de mayo cuando las concejalas fueron electas con votos del MAS y derrotaron a la dupla elegida por su bancada compuesta por Marilyn Rivera y Diego Murillo.