Manfred espera fallo para reconocer a la directiva del Concejo y descarta diálogo

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, descartó ayer que convoque a las concejalas de la alianza Súmate, Daniela Cabrera y Claudia Flores, a dialogar, ya que la Fiscalía activó medidas de protección que impiden el contacto con las legisladoras.

En ese contexto, la autoridad remarcó que aguardará que la justicia se pronuncie para reconocer a la nueva directiva del Concejo, debido a que las concejalas también interpusieron denuncias de acoso y violencia política en su contra.

“Lo que hay que esperar pues es lo que diga el tema judicial. Vamos a ver qué dice, entonces si dice que se deben quedar allí, bueno se quedarán, pero tendrán que trabajar en función de lo que diga el pueblo de Cochabamba, no en función de sus intereses particulares”, afirmó .

Mientras tanto, el conflicto en el Legislativo municipal persiste. Este lunes la vigilia instalada por simpatizantes de Súmate para exigir la renuncia de las dos concejalas cumple 12 días. La disputa comenzó el 3 de mayo en un polémica de sesión en la que Cabrera fue electa como presidenta y Flores como secretaría del Concejo con cuatro votos de legisladores del MAS.

El alcalde enfatizó que hay dos motivos por los que no puede reunirse con las legisladoras, por lo que planteó que más bien ellas deberían ser las que convoquen al diálogo.

“Hay dos temas importantes que impiden, uno es que ellas mismas han presentado un recurso jurídico para que no haya acercamiento, entonces, ¿qué acercamiento podríamos tener?. Dije que vamos a convocar porque podíamos hacerlo en otra vía, pero qué podríamos hablar si dicen que podemos hablar de todo menos de mover la directiva”, señaló.

Reyes Villa reiteró que detrás del conflicto existirían intereses personales por parte de las concejalas y puntualizó que el Ejecutivo municipal continuará trabajando con normalidad.

“Aquí hubo intereses particulares, en primer lugar de hacerse del cargo, en segundo no sé qué más, porque me han estado anunciando que si van a dialogar conmigo es que se mantienen en la directiva, pero qué secretarias. Ya no va a ver un loteamiento de la Alcaldía como se vio en el pasado, un concejal manejaba EMSA, otro concejal Semapa, otro Emavra, eso no va a existir”, aclaró.

Las declaraciones surgen, luego de que la concejal Flores mencionó el sábado que estaba dispuesta a dialogar de forma virtual con el alcalde pero solo para coordinar la gestión.