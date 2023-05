Más de 50 comercios de la plaza principal están afectados por la vigilia en el Concejo

Más de 50 comercios ubicados en la plaza 14 de Septiembre están afectados por la vigilia que instalaron, desde hace 16 días, los simpatizantes del alcalde en contra de dos concejalas y reportan pérdidas de un 70 por ciento por el cierre de una vía, los baños portátiles, los malos olores y constantes petardos.

El alcalde Manfred Reyes Villa pidió ayer a los movilizados que levanten la medida porque la crisis “está en manos de la justicia”. Sin embargo, más comerciantes se sumaron y ratificaron la vigilia “hasta que las concejalas depongan su actitud”.

La vigilia conformada por comerciantes, representantes de los 15 distritos, Control Social y simpatizantes del alcalde se instaló el 3 de mayo, tras la elección de Daniela Cabrera y Claudia Flores, de Súmate, como presidenta y secretaria del

Concejo, con votos del MAS y el rechazo de su bancada que pretendía ratificar, por tercer año, la directiva.

Son decenas de carpas instaladas en el sector noreste de la plaza. Los manifestantes aseguraron que se sustentan con recursos propios cocinando al menos 400 platos cada día. También tienen cinco baños portátiles que están sobre la calle España, lo que corta la circulación vehicular. El alquiler por día de estos baños oscila entre los 200 y 300 bolivianos.

Esta situación afecta a los comercios del sector. Uno de los representantes que prefirió no identificarse para evitar amedrentamientos y represalias del municipio, denunció que, en estas más de dos semanas, las farmacias, cafeterías, restaurantes, tiendas, librerías, entre otras actividades económicas, reportaron una baja de ingresos de un 70 por ciento.

“La gente se espanta, los petardos y las sirenas no dejan de sonar, hay un foco de infección por los baños. Lamentablemente, no se cuida este centro histórico. Hay problemas políticos, pero nosotros no somos culpables”, dijo. Además, dijo que se vulnera los derechos al libre tránsito y al trabajo.

El presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) Santa Teresa, Carlos Rivera, calificó la vigilia como un “acto dictatorial que refleja intereses particulares” y que “mata el comercio” de la zona central.

Añadió que, con otras OTB, no descartan iniciar un proceso penal contra el Ejecutivo.