La Gobernación y la Región Valles impulsarán una agenda de proyectos estratégicos

El TSE aún no define si acompaña o no el Cabildo "arcista" Por falta de consenso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no definió este lunes si acompaña o no al Cabildo de ala "arcista" que se realizará el martes 17 de... vista

Bolivia y Brasil licitarán puente binacional en 20 días El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció que la licitación para la construcción del puente binacional que unirá a Bolivia y Brasil se llevará a... vista