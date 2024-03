Dan licencia para línea amarilla del tren y la Gobernación espera la homologación

Luego de que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informara que se logró aprobar la licencia ambiental para reanudar la construcción de la línea amarilla del tren metropolitano, la Gobernación manifestó ayer que se espera la homologación de la ficha por el Viceministerio de Medio Ambiente para referirse oficialmente al tema.

El recorrido de la línea amarilla se iniciará en la estación central de San Antonio, para ingresar por la avenida Sajama al aeropuerto y seguir su curso por tierras agrícolas del Sindicato Agrario Maica Chica y concluir en la nueva terminal de Albarrancho, al sur , según datos del proyecto.

Consultado sobre este tema, el gobernador Humberto Sánchez remarcó que el Gobierno departamental está interesado en que se construyan todas las líneas del tren a corto, mediano y largo plazo, siempre que se cumpla con las normas ambientales.

“A veces equivocadamente se dice que la Gobernación no quiere dar la licencia ambiental; no es que no queremos dar, lo vamos a dar, pero cumplan con todos los requisitos exigidos por la norma porque es un documento ambiental que va a velar por la naturaleza, el ecosistema y los árboles que tenemos vivos”, dijo.

Sánchez rechazó que se haya obstaculizado la emisión de la licencia, pero recalcó que se exigió el cumplimiento de los requisitos.

El asesor jurídico Adalid Zabala dijo que se aguarda la notificación de la homologación del viceministerio del área, mientras que desde la Secretaría de Medio Ambiente se pronunciarán más adelante.

Agropecuarios se pronunciarán

Algunos productores del Sindicato Agrario Maica Chica, que serán afectados con el proyecto, indicaron ayer que analizarán los alcances de la licencia para pronunciarse sobre el tema la próxima semana.

El pasado martes, el Ministro de Obras Públicas dijo que se instruyó a la empresa contratista retomar los trabajos para la construcción de la línea amarilla, tras la entrega de la licencia ambiental por parte de la Gobernación. El trazo demandará una inversión de 383 millones de bolivianos, acotó.