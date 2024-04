Ayaviri: Comisión de la Alcaldía se encuentra en K’ara K’ara para dialogar

Una comisión técnica de la Alcaldía de Cochabamba se dirigió a K’ara K’ara para entablar una mesa de diálogo y escuchar las demandas de algunos vecinos que bloquean el relleno sanitario, informó hoy martes el director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri.

“Por supuesto, iremos por el camino del diálogo, esperemos que este bloqueo no dure mucho tiempo, no se escatimará esfuerzos para alcanzar consensos y acuerdos con los vecinos. Entendemos que hay algunos asuntos que tienen que resolverse que no pasan sólo por una gestión, hay temas de fondo que seguramente se plantearán en esta reunión”, manifestó citado en una nota de prensa de la Alcaldía.

Aseguró que continúa el proceso para encontrar un lugar y viabilizar administrativamente la licencia ambiental, para una planta industrializadora de basura.

“Continuamos con el proceso para que el botadero se cierre, existe la predisposición como en ninguna otra gestión, están dadas las condiciones para que ello suceda (…) el botadero de K’ara K’ara se cerrará y vamos a tener una planta industrializadora de basura, en esta reunión se hará conocer las condiciones en las que está ese procedimiento”, agregó.