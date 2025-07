Semifinal: Chelsea despacha a Fluminense con jugador de su cantera

De manera unánime, con el respaldo de todos los presentes en el Congreso Ordinario electivo, Fernando Costa fue reelecto por cuatro años más al frente de la Federación Boliviana de Fútbol, con el... Ver más Costa, reelecto al frente de la FBF, afirma: “Son cuatro años más de continuidad al proyecto”

Wilstermann se salvó de caer en el Félix Capriles, anoche empató 1-1 gracias a un gol de Alex Cáceres, y sigue en el fondo de la tabla, es penúltimo, al cierre de la fecha 13 disputado en el “... Ver más Wilstermann se olvidó de ganar en casa, empató 1-1 anoche ante Guabirá

El plantel de Always Ready sometió ayer, sin contemplación, a The Strongest ayer en Villa Ingenio donde el Millonario ganó por 7 a 2 en el partido correspondiente a la décima tercera fecha del torneo... Ver más Goleada histórica: Always Ready vence 7-2 a The Strongest