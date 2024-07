Alcaldía dice que línea amarilla no afectará árboles

Ante la preocupación de los vecinos de la OTB Villa Paraíso, en La Chimba, el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba, Ever Rojas, informó ayer que el trazo de la línea amarilla del tren metropolitano no afectará la avenida Beneméritos del Chaco ni a sus carriles. Además, se protegerá a los árboles.

“El trazo de la línea amarilla se define desde la avenida Sajama, bordeando el río Rocha hasta ingresar al aeropuerto y llegar posteriormente a la Maica y a la nueva terminal de buses que está en construcción”, detalló Rojas.

Señaló que, tras una serie de reuniones, se logró consensuar un recorrido “que no obstaculice ni perjudique” a los vecinos situados a lo largo del trayecto, “garantizando todos los proyectos futuros que tienen que ver con pasos a desnivel” en la OTB.

El espacio utilizado por la empresa para el tren no afectará a los árboles y se mantendrá “el perfil de la Beneméritos”, aunque se reajustará la jardinera central, explicó. “La cantidad de carriles que tienen no se va a afectar y no se va a cerrar la vía”, sostuvo Rojas, recordando que el municipio aprobó este trazo porque no representa una afectación considerable.

La semana pasada, vecinos bloquearon el puente Killman, exigiendo que el diseño de la línea amarilla respete las vías de alto tráfico y no tome 2,5 metros de la avenida Beneméritos. El presidente de la OTB, Juan Carlos Aliaga, informó que, tras la protesta, se reunieron con la Alcaldía y la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), acordando una reunión para discutir posibles modificaciones esta semana.