Humberto Sánchez: “Mi sueño es lograr la Ciudadela de la Salud y dejar un legado para el futuro”

A propósito del aniversario de los 214 años de independencia de Cochabamba, el gobernador Humberto Sánchez Sánchez conversó con Los Tiempos sobre los desafíos de su gestión, los proyectos que prioriza y la crisis ambiental que vive todo el país por los incendios en el oriente.

La autoridad señaló que existen una infinidad de proyectos para el departamento; sin embargo, la barrera más grande es el factor económico. De ahí que su prioridad sea buscar financiamiento para iniciar la Ciudadela de la Salud.

- ¿Qué tan difícil es celebrar el aniversario de Cochabamba en este contexto, problemas ambientales ¿Qué espera de este panorama?



- Hay un dicho que dice: “Al mal tiempo, buena cara”. Tenemos que aunar todos los esfuerzos sociales, políticos, empresariales e instituciones para afrontar la adversidad.



Todos los cochabambinos tenemos que prepararnos, unirnos para luego decir que sabemos trabajar, sabemos enfrentar todas las adversidades, sobre todo con la unidad, que nos presenten sus aportes e ideas. No nos decepcionemos, porque estas fechas son históricas, son para reflexionar cómo nos irá a futuro, en el medioambiente. Hay sectores que se manifiestan y tenemos que reforzar los proyectos medioambientales.

- ¿Qué proyectos se están impulsado desde la Gobernación para la protección del Parque Tunari y otras reservas naturales?



- Desde 2022 estamos impulsando la reforestación para sembrar un millón de árboles. En 2023 firmamos un acuerdo con la Dirección Departamental de Educación para que los estudiantes, especialmente, de secundaria, trabajemos conjuntamente.



Saben que tenemos problemas de agua y otros externos, pero tenemos buenos avances en la forestación.



También hemos hecho otros convenios como ser el Comunidad Andina de Fomento, hemos instruido a las secretarías de Medio Ambiente y Planificación para que elaboren un proyecto y ver las zonas dónde se aplicarán los financiamientos.



Estamos viviendo la humareda, el calentamiento global y creemos que la única solución es plantar árboles y cuidar lo que tenemos. Vivir en armonía con la naturaleza y Cochabamba es un paraíso.

- ¿Por qué no se puede avanzar en estos proyectos? ¿No hay predisposición de los municipios o presupuesto?



- No hay presupuesto. Tenemos tantos proyectos, pero no se pueden ejecutar por la falta de presupuesto.



Uno de ellos, entre los más importantes, es la recuperación del río Rocha, en el cual estaba contempladas 11 plantas de tratamiento en diferentes municipios, pero, lamentablemente, las organizaciones sociales no toman el liderazgo. Por ejemplo, Tiquipaya tenía financiamiento, pero lo rechazaron.



No sé si son intereses políticos o de los grupos o temas de límites. Tal vez fue falta de socialización. Nosotros hacemos los esfuerzos, pero la parte social es la que hace decepcionar a los financiadores.



Por lo tanto, de las 11 plantas, apenas hay tres, dos están en Sacaba. Sin embargo, ahora conseguir financiamiento no es fácil. Hay mucho por trabajar por el medioambiente.

- Otro proyecto importante es la Ciudadela la Salud, ¿cómo se avanzó con eso?



- El Sindicato de Ramas Médicas y Afines del Sector Público (Sirmes) presentó el proyecto, lo analizamos y conseguimos el terreno.



Ya tenemos el informe técnico de condiciones previas (ITCP), ahora nos falta el proyecto de diseño final, ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Vamos a coordinar si vamos a lanzar “llave en mano” u otras modalidades.



El presupuesto aún está siendo trabajado, la parte técnica lo está viendo. No es un proyecto para mí o para las autoridades; es para el pueblo, porque lo necesita.

- ¿Puede Cochabamba volver a ser el puntal del agro?



- Lamentablemente, nos afectó el cambio climático. La vocación productiva no se perdió, el terreno aún es apto para la producción, sólo faltan algunos incentivos, apoyos, alianzas.



Algo tenemos que hacer, porque aún tenemos que ser el semillero de Bolivia. Estamos trabajando en proyectos, pero el gran problema es el agua. Misicuni está resolviendo a valle bajo medianamente, pero falta más.

- En el tiempo de mandato que le queda, ¿Qué es lo que va a priorizar para dejar un legado?



- Creo que estamos trabajando con todos, sin importar el partido. Mi sueño es concluir la Ciudadela de la Salud, pero sé que no la veremos funcionando.



Hemos avanzado harto, pero por lo menos quiero dejar el proyecto con su financiamiento. Vamos a seguir insistiendo en dejar un legado en salud y en el río Rocha.

- ¿Qué será de su carrera después de su gestión?



- Aún no lo pensé. Sólo quiero seguir trabajando por Cochabamba. Estoy empeñado en resolver algunos problemas sociales y económicos.

Frases

“Quiero pedir a los cochabambinos: no nos decepcionemos; más al contrario, tenemos que reflexionar, que estas fechas son históricas, son muy importantes y esperadas. Tenemos que reflexionar cómo nos vamos a proyectar”

“Hemos dicho que podemos ser semillero de Bolivia, porque aquí la semilla y granos se pueden guardar por décadas; en Santa Cruz hay bastante humedad. Podemos ser el semillero de Bolivia”