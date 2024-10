La UMSS paraliza cinco trámites por falta de decanos y procesos en ocho facultades

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) paralizó al menos cinco trámites por falta de decanos y procesos judiciales, que impiden la elección de las autoridades para superar la crisis institucional que generó la Sentencia 046/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El secretario general de la casa de estudios superiores, Eduardo Lavayen, informó que la ausencia de decanos posterga la emisión de diplomas académicos a los estudiantes que concluyen sus carreras y, por ende, la obtención de los títulos en provisión nacional.

Asimismo, mencionó que se han visto perjudicados los trámites para la designación de docentes, la aprobación de cargas horarios y la aprobación del calendario académico, aunque estas tareas fueron delegadas al Vicerrectorado provisionalmente.

Ante el asedio judicial, los docentes, estudiantes y trabajadores administrativos protestaron ayer en puertas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) exigiendo respeto a la “autonomía universitaria”.

“La universidad ha quedado en un serio problema de funcionamiento. No tenemos ocho decanos de las 14 facultades. Para hablar más estrictamente, los diplomas académicos que sacan los profesionales de la universidad son firmados por los decanos y, como no hay autoridades desde julio, no estamos entregando”, reiteró.

Lavayen sostuvo que, como solución, se intentó cambiar el reglamento para que sólo el rector y el secretario general firmen los diplomas, como sucede con los títulos en provisión nacional, pero para eso se requiere la aprobación del Consejo Universitario, que está sin cuórum. Afirmó que existe “gente interesada” interna y externamente que presenta amparos constitucionales para suspender las elecciones en las facultades.

La autoridad universitaria acotó que la ausencia de consejeros facultativos provocó que una infinidad de trámites se estanquen, por lo que se tomó la decisión de que el rector Julio Medina se haga cargo de los problemas institucionales y el vicerrector Gerardo Carvajal de los académicos.

“Entonces el vicerrector está dando curso a todos los trámites que deberían ser aprobados por el consejo facultativo. Es una irregularidad, porque son cosas que tienen que resolver las personas que manejan el cogobierno en cada facultad”, afirmó.

Vigilia



Por su parte, el rector de la UMSS anunció que este martes se instalará una vigilia en puertas del TCP debido a que se tiene programada la audiencia de otro recurso legal, que en caso de salir procedente ahondará la crisis.