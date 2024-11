Vecinos del centro lidian con los comerciantes y otros tres problemas

Los vecinos de las OTB Centro Histórico y Alejo Calatayud lidian con la proliferación de comerciantes, la maraña de cables, el descontrol en los locales nocturnos y la basura en las vías públicas.



Los dirigentes de ambas OTB denunciaron que constantemente solicitan controles de la Intendencia Municipal para que pongan orden, pero, luego de estos, las problemáticas resurgen.

Comercio



Respecto a los comerciantes, las autoridades confirmaron que, en la última década, el asentamiento de comerciantes se incrementó abismalmente, especialmente sobre la calle San Martín. El intendente Enrique Navia aseguró que se aumentó el número de vendedores informales, debido a la crisis que atraviesa el país, especialmente luego de la pandemia. Sin embargo, dijo que la Alcaldía realiza constantes operativos de desalojo.



La Intendencia lleva a cabo un censo a lo largo de la San Martín para verificar el crecimiento del sector de los comerciantes y la tenencia de patentes. Este proceso de recolección de información se prevé que culmine hasta fin de año. Navia dijo que se verificó que varios vendedores incumplen con el tamaño permitido de las casetas, algunos atienden en dos puestos y también se halló patentes de otros rubros que no están permitidos.



La dirigente de la OTB Centro Histórico, Mirian Navia, indicó que varias comerciantes no respetan las aceras, se asientan donde quieren, tapan la visibilidad a los negocios de las galerías y, “cuando les pedimos que se retiren, se enojan y nos recriminan. Es complicado lidiar con ellas”, indicó.



Los controles continuarán. El intendente aseguró que durante la gestión municipal no se emitió ninguna patente más en esa zona, pero sí se realizó el cambio de nombres. Aseguró que se trabaja para restablecer el orden.

Basura



Los carros de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) circulan por el centro de la ciudad al menos tres veces al día; recogen la basura de las calles, de los centros de abasto y de los vecinos. Sin embargo, el dirigente de la OTB Calatayud, Julio Gandarillas, aseguró que, antes de finalizar la tarde, ya hay montones de basura.



Afirmó que esta situación no sólo genera mala imagen, sino que pone en riesgo el sistema de desagües pluviales. Gandarillas consideró que hace falta reforzar la educación para una mejor limpieza.

Locales



En las calles 16 de Julio y Antezana, existen al menos siete negocios nocturnos que aquejan a los vecinos por la inseguridad que generan. Gandarillas indicó que varios de ellos tienen permiso de funcionamiento con la categoría de restaurante, pero venden bebidas alcohólicas.



A finales del año pasado, los vecinos protestaron y pidieron el cierre de estos negocios, incluso, plantearon la instalación de seguridad privada para evitar robos tanto a transeúntes como a vecinos.

Cables



El proyecto “Cable cero” tiene el objetivo de retirar la maraña de cables que se forman en los postes del centro de la ciudad. Las empresas telefónicas Comteco, Entel AXES, Viva y Tigo realizaron el trabajo de extracción desde 2022.



Pese a este avance, Navia dijo que aún existen varios cables sueltos que generan peligro y pidió a la Alcaldía que concluya el plan de “cable cero”.

Plantines



La Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía anunció que continuará con la fase del proyecto “Rompiendo aceras”, que consiste en poner plantines en las aceras del centro de la ciudad.



El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, remarcó la efectividad de la primera fase del proyecto, a lo largo de la avenida Heroínas, en donde más de 400 árboles ahora tienen porte mediano y están consolidados. Por ello, con la nueva etapa se apunta a generar otro impacto, aún no se conoce la fecha del inicio, pero ya se tiene las zonas delimitadas.



Navia y Gandarillas aseguraron que plantar árboles en las aceras ayudará a que no se asienten más comerciantes y a embellecer aún más el centro de la ciudad. Ya cuentan con los recursos para la inversión.