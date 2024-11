La Caja Petrolera está al borde de una crisis por equipos obsoletos y otras deficiencias

La Caja Petrolera de Salud (CPS) en Cochabamba está al borde una crisis por la falta de medicamentos, insumos, especialistas y la renovación de sus equipos para atender las necesidades de sus 38 mil asegurados.



Las deficiencias motivaron ayer a los trabajadores de la institución a instalar una vigilia y bloquear las calles del centro de la ciudad.



El secretario general del Sindicato Médico y Ramas Afines (Simra) de la CPS, Edson Villazón, informó que la protesta busca la destitución del director ejecutivo nacional, David Martínez, por no elaborar ni ejecutar un plan para superar las dificultades.



“No hay un plan que nos saque de esta crisis, eso ha desencadenado en que no tengamos insumos, medicinas, equipamiento médico ni ítems para especialistas”, dijo.



Villazón mencionó que se solicitó a la ministra de Salud, María Renée Castro, que aleje del cargo a Martínez. En el seguro, por ser una administración centralizada, todos los procesos de contratación se manejan directamente desde La Paz.



“Hemos mandando notas a través de nuestra federación a la ministra de Salud y al presidente Luis Arce para que haga el cambio, porque no hay una buena administración”, acotó.



Los trabajadores de la CPS cumplen en Cochabamba con un paro de 96 horas. La medida de presión se inició el martes y concluirá el viernes 8 de noviembre, según un comunicado oficial.



El dirigente del Simra informó que las consultas externas para los asegurados fueron suspendidas, pero se atiende los casos de emergencia en el hospital del seguro social.



“Hay atención de emergencias, cirugías y procedimientos. Las protestas que estamos haciendo es en beneficio de los asegurados porque son ellos los que están siendo afectados directamente con la crisis porque tienen que comprarse sus medicamentos”, afirmó.



Oncológico



En pasados días, los especialistas del Instituto Oncológico Nacional de la CPS advirtieron que están preocupados por la falta de la renovación del acelerador lineal con el que se atiende a los pacientes con cáncer que requieren de radioterapia.



La administración de la institución aún no se pronunció sobre este tema.