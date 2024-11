Vecinos observan contrato con Colina y manejo de botadero de K’ara K’ara

Los pobladores de K’ara K’ara realizaron ayer otra inspección al relleno sanitario para constatar que la Alcaldía de Cochabamba no cumple con el tratamiento de la basura ni el cierre técnico de botadero.



El representante del Distrito 15 , Evert Quispe, indicó que ante el incumplimiento de la empresa Colina, en el manejo de la basura, el lunes presentarán un informe técnico y pedirán la rescisión del contrato.



“La empresa Colina no cumple con el contrato, por ese motivo, vamos a pedir la rescisión, en caso de no ser escuchados, desde el martes vamos a iniciar las medidas de presión”, sostuvo Quispe.



Por su parte, el representante de la OTB 12 de Septiembre, Adal Rojas, señaló que la basura se deposita a cielo abierto, a unos 10 metros de un parque y de una unidad educativa, genera malos olores y provoca la proliferación de moscas y roedores.



Además, los dirigentes resolvieron dar a conocer que se hizo la apertura de una macrocelda.



“Esta macrocelda sería para unos 10 años y, por ese motivo, nosotros creemos que no se pretende cerrar el botadero. Pero ellos (los de Colina) nos dicen que no hay más espacio en el relleno sanitario para depositar la basura y, por ese motivo, lo habrían hecho. Dicen que va a servir para cuatro meses”, puntualizó.



Los Tiempos intentó conversar sobre este tema con el jefe del Departamento de Residuos Sólidos de la Alcaldía, Elías Abularach, y otras autoridades municipales, pero sin éxito.