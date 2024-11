Sin plan de demolición, el hospital del niño avanza en la descentralización

Mientras la estructura que se construyó para que funcione el hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel continúa abandonado y sin planes para su demolición, la descentralización de los servicios de consulta externa avanza y crece la cantidad de pacientes atendidos en el centro de salud de Ticti Norte.



Han pasado más de seis meses desde que la Gobernación emitió un informe en el que se detalló que la infraestructura que está abandonada no es apta para albergar servicios. Sin embargo, a la fecha tampoco se procedió con la demolición total controlada de la losa del helipuerto, un aspecto que fue recomendado en un informe técnico.



Una de las activistas que impulsa la conclusión del hospital pediátrico, Marisol Aguilar, señaló que, hace un mes, recibió una respuesta de la Gobernación en la que se señala que existe una ley de prioridad departamental, pero no existen avances de ningún tipo.



“Como sociedad civil nos encontramos absolutamente preocupados por el informe que han presentado, han dado una respuesta vaga, vacía, sin fundamento, dando a conocer una supuesta ley de prioridad que ya existía”, dijo.



Aguilar lamentó que, pese a contar con esta ley de prioridad, no existen los recursos para comenzar con la edificación. De acuerdo a los documentos remitidos a la abogada, la ley de prioridad departamental fue promulgada el 3 de agosto de 2021 y se declara “prioridad departamental la construcción de la ciudadela de la salud con los dos primeros proyectos: hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel y el centro de radioterapia”.



En la documentación entregada se puntualizan aspectos relacionados a la transferencia total de la infraestructura y se da cuenta de que existe documentación faltante y aún se analizan los aspectos técnicos y legales para concretar el traspaso. A esto se suman los procesos que recaen sobre este proyecto y que aún están vigentes.



El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, aseguró que al tratarse de un hospital de tercer nivel es un tema que le corresponde a la administración de la Gobernación.



“El proyecto de la Ciudadela Hospitalaria debería buscar un financiamiento, ya se ha cambiado el uso de suelo para que sea un centro médico”, señaló y recalcó que se trata de un tema de competencia de la Gobernación o del Ministerio de Salud.



Cruz también mencionó que Cochabamba es el único departamento que no cuenta con un hospital pediátrico y en este momento no se tienen las condiciones para la atención de niños en otro centro de salud.



Al tratarse de una responsabilidad departamental, este medio intentó conversar con la directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez, y el secretario de Planificación, Guillermo Bazoberry, para conocer cuál es la posición al respecto, pero sin éxito. Ambos funcionarios se excusaron.

Remitirán informe a la Controlaría



Marisol Aguilar, activista por el hospital del niño, dijo que la próxima semana, se presentarán los documentos entregados por la Gobernación a la Contraloría General y a la Procuraduría con la intención de que se tenga una fiscalización desde estas instituciones nacionales.

Según la jurista, ambas instituciones pueden solicitar informes sobre la situación del proyecto y los avances que se hayan tenido al respecto. Además, pueden volver a revisar lo que acontece con la edificación abandonada, ubicada en la avenida Aniceto Arce y Germán Urquidi.

Aumentan los pacientes atendidos en consulta externa en Ticti Norte

REDACCIóN CENTRAL



La directora del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, Cinthia Claros, señaló que, desde que ocupan los ambientes del centro de salud Ticti Norte, se logró descongestionar la consulta externa del nosocomio.



“Ticti Norte ha sido para paliar un poquito la congestión a nivel de las áreas que nosotros considerábamos, y la verdad que sí nos ayuda. Nos ha ayudado porque estábamos hacinados completamente. El próximo proyecto es llevar algunas especialidades de forma ambulatoria, como cirugía, traumatología, oftalmología y otorrinolaringología”, dijo.



Claros detalló que algunas subespecialidades atienden durante toda la semana, mientras que otras una o dos veces por semana.



La directora del hospital indicó que en el pediátrico cuentan con cinco consultorios para atender consultas externas, por lo que faltaban espacios.



La descentralización ha ayudado, según Claros, a aumentar la cantidad de pacientes atendidos (ver infografía).



“He tratado de repartir, porque no nos olvidemos que somos un hospital de tercer nivel y no podemos fraccionarnos. Me preguntan qué necesitamos y lo que requerimos es lo que el Gobernador ha prometido, la Ciudadela de la Salud”, puntualizó.