Sólo el 75% de los carros basureros de EMSA presta servicio por falta de diésel

La Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) de Cochabamba trabaja con el 75 por ciento de sus carros recolectores de basura debido a la escasez de diésel, lo que provocó que muchos camiones recolectores no cumplan con ruta habitual.



El gerente de EMSA, Franz Knaudt, explicó que tienen una flota de 100 vehículos que funciona a diésel, es el caso de los carros recolectores de basura, los que limpian los contenedores, los camiones frigoríficos que hacen el recojo de residuos peligrosos, y los buses que trasladan al personal que limpia las calles.



“Tenemos 75 camiones recolectores que deben hacer fila en los surtidores hasta noches enteras para cargar combustible. En cuanto logra cargar su cupo inmediatamente ingresa en ruta, pero muchas veces el camión no logra cargar diésel, para esos casos, pedimos a la población su comprensión y su tolerancia, y les recomendamos no sacar su basura”, instó Knaudt.



Además, el gerente de EMSA señaló que se incrementó hasta en un 20 por ciento los volúmenes de basura en los contenedores naranja que se hallan en los límites con los municipios de Sacaba, Colcapirhua y Tiquipaya, debido a que también estos municipios son afectados por la falta de combustible.

Acciones inmediatas



Con la finalidad de reducir el consumo de combustible, la basura es compactada en EMSA antes de ser llevada a K’ara K’ara.



“Para ahorrar diésel, estamos trasladando la basura en un camión tráiler. En lugar de que vayan cinco carros recolectores a dejar la basura al relleno sanitario, solo va uno, y ahí se ahorra combustible”, dijo el gerente.



Señaló que existe la posibilidad de trasladar los contenedores naranjas a las OTB o zonas, previo consenso con los vecinos y dirigentes. “El objetivo es evitar que la gente deje su basura en las calles. Solo deben solicitarnos, eso solo por esta emergencia”, añadió.

Mal uso de soterrados



En el 2021, la Alcaldía de Cochabamba instaló contenedores soterrados en las zonas norte y sur de la ciudad como parte de un nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios.



A la fecha, mucha gente continúa confundiendo los soterrados con contenedores, mucho más en estas últimas semanas.