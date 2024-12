Hoy vence el “Perdonazo”; Alcaldía anuncia endurecimiento de controles

El día de hoy, 23 de diciembre, vence el “Perdonazo” tributario municipal, que consiste en el descuento del 100% en multas e intereses de la gestión 1995 al 2022, es así que las oficinas de Recaudaciones atenderán en horario continuo de 8:00 a 20:00 horas y aquellos que deseen cancelar a través de las plataformas digitales podrán hacerlo hasta antes de la medianoche.

“Para realizar el pago solo necesitan el número de inmueble, placa del vehículo o número de licencia de funcionamiento, no deben llevar otro documento, la cancelación no necesariamente es personal; lo puede realizar una tercera persona (…) el sistema se cierra hoy y lamentablemente no hay opción de una ampliación por el cierre del año fiscal”, explicó Mariela Jiménez, secretaria de Recaudaciones y Atención al Contribuyente.

La autoridad informó que del 50 al 60% de los contribuyentes ya cumplieron con sus adeudos tributarios. “Estamos teniendo una buena respuesta y reflejo de ello es el incremento de la recaudación en relación al año anterior”, indicó.

Jiménez informó que, a partir de mañana, 24 de diciembre, nuevamente se cargará en sistema las multas e intereses por incumplimiento a los deberes formales. “Invitamos a la población apersonarse a las oficinas de Recaudaciones o utilizar la plataforma simat.cochabamba.bo para hacer el pago en línea o la aplicación móvil Tu Municipio 24/7”, finalizó.