Expertos: Transporte incumple tarifa diferenciada e impone cobro nocturno

Aunque la Alcaldía de Cochabamba anunció que el alza de las tarifas del pasaje afectará al 30 por ciento de la población, expertos y usuarios del transporte urbano señalan que la afectación será mayor por el cobro de la tarifa nocturna y debido a que no se cumple la tarifa diferenciada.



El 12 de diciembre, en el Comité de Transporte se acordó subir el pasaje a 2,50 bolivianos y se determinó mantener las tarifas diferenciadas para escolares, universitarios y otros sectores. Tras su análisis, el proyecto fue remitido al Concejo Municipal, donde fue aprobado esta semana por mayoría.



Antes de la entrega del proyecto al Legislativo municipal, el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas explicó que el alza de los pasajes afectaría sobre todo a quienes usan el transporte público todos los días, lo que representa el 29 por ciento de la población.



Aunque reconoció que el otro porcentaje de la población aumentará sus gastos por concepto de transporte, el impacto será mucho menor.



Sin embargo, dos expertos investigadores señalaron que la situación difiere de la realidad, puesto que se debe tomar en cuenta que existió un redondeo de las tarifas a 2 bolivianos cuando el pasaje era de 1,90. A esto se suma que, en muchos casos, los colegiales y universitarios se ven obligados a pagar un pasaje completo ante los reclamos del chofer.



En tanto, el dirigente del Transporte Libre, Mario Ramos, declaró que existe una tarifa nocturna debido a que “hay una sobrecarga laboral”, porque trabajan más de 12 horas.



El dirigente declaró que esta tarifa se aplica con “acuerdos que se realizan con las juntas vecinales y las OTB” que están en las zonas más alejadas en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

El 25% de incremento

El docente investigador de la UMSS Fernando Salazar explicó que el incremento es del 25 por ciento, lo que podría generar complicaciones en diversos estratos sociales.



Cuestionó la tarifa nocturna y el incumplimiento del pasaje diferenciado como factores adicionales que pueden provocar un efecto adverso en las familias.



El investigador observó que el estudio técnico es “incompleto” y que deberían dar a conocer los niveles de utilidad que tendrán los transportistas con este incremento.



“Debió haberse hecho un estudio socioeconómico real y completo, por familias, cuánto se utiliza, cuánto se paga. Se debería considerar a la familia, no sólo a la persona. Eso implica ver qué ingresos tienen las familias”, remarcó.



Añadió que en un estudio anterior se reveló que el gasto en servicios básicos ascendía al 36 por ciento de un salario que varía entre el mínimo nacional y los 4 mil bolivianos.



“La norma internacional dice que el 12 por ciento es el máximo a gastar en servicios, el resto debe ir a seguridad alimentaria. Nos hemos pasado esta brecha y con este porcentaje de incremento va a ser peor”, detalló.



Asimismo, sostuvo que existe la posibilidad de que muchas familias que están en pobreza extrema caigan en total pobreza, y quienes están en un rango moderado pasen a una pobreza extrema.



La investigadora del Centro de Gestión y Planificación (Ceplag) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Carmen Ledo señaló que el alza generará que muchas mujeres opten por usar con menos frecuencia el transporte.



“El 14 por ciento del ingreso familiar total estaba destinado al transporte, es decir, a gastos de transporte. Si vemos que otro porcentaje se destina a agua y otros, ese batacazo de incremento de las tarifas de transporte suma”, dijo.



Si bien hasta ahora no hay sectores que hayan sido tácitos en oponerse, Ledo lamentó que se haya optado por subir las tarifas y no buscar “medidas de mitigación”.

Opiniones

Bajo la comparación de los costos actuales y la cantidad de usuarios del transporte, nos genera una tarifa de Bs 2,49 que establece la planilla parametrizada”

Hever Rojas

Director Movilidad Urbana



de la Alcaldía de CBBA

El pasaje nocturno no entra dentro del marco establecido, pero sabemos que el transporte urbano trabaja más de 12 horas, por eso hay sobrecarga laboral”

Mario Ramos

Dirigente Transporte Libre

Tenemos 2 millones de viajes diarios. El 85% de los viajes está en la ciudad. Yo no sé si se puede llamar transporte digno para la gente, porque estamos apretados con el otro”

Carmen Ledo

Coordinadora Ceplag

Nunca se cumplió esa tarifa de Bs 1,90 y hay que ser claros: fue ilegal, violentaron a la población, les echaban incluso de las movilidades cuando uno pagaba Bs 1,90”

Fernando Salazar

Sociólogo